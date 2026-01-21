Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Deux adolescents perdent la vie dans un accident à Villefranche-sur-Saône

  • par la rédaction

    • Le conducteur d’un scooter et son passager sont morts dans un accident de la route ce mercredi 21 janvier à Villefranche-sur-Saône.

    Deux adolescents à bord d’un scooter sont décédés dans un accident ce mercredi 21 janvier à Villefranche-sur-Saône, au Nord de Lyon.

    Selon les informations du Progrès, le conducteur et son passager seraient entrés en collision avec un engin de chantier dans des circonstances qui restent encore à déterminer aux alentours de 15h30. Les victimes seraient âgées de 14 et 15 ans.

    25 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, aux côtés d’un hélicoptère de la Sécurité Civile, Dragon 69, afin d’évacuer les victimes.

