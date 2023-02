Laurent Wauquiez lance l'acte trois de son fonds souverain, unique en France

photo d’illustration (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Deux ans plus tard, Laurent Wauquiez dresse un bilan du fonds souverain de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a permis d'accompagner dix entreprises du territoire.

"Aider nos entreprises à devenir des champions nationaux, européens et internationaux." Le président (LR) de la Région Auvergne-Rhône Alpes, Laurent Wauquiez, a dressé un premier bilan de son fonds souverain lancé début 2021 et dans lequel elle a investi 25 millions d'euros. Un marqueur d'une vision de l'économie où "préférence régionale" et "rayonnement" servent de boussole.

Aider les entreprises "à devenir des champions internationaux"

Créé en période de crise sanitaire pour soutenir les entreprises régionales fragilisées et endettées, la collectivité peut se targuer d'être pionnière en France, reproduisant un modèle expérimenté chez nos voisins allemands notamment.

Avec au total 100 millions d'euros investis par l'exécutif dans ce fonds et une vingtaine de fonds partenaires, Laurent Wauquiez veut "entraîner d'autres investisseurs pour créer un effet de levier". Selon la Région, l'investissement initial permettrait de "drainer environ cinq à six milliards d'euros" pour les entreprises du territoire.

Cinq millions d'euros injectés par les particuliers

Elles seraient environ 250 à avoir été accompagnées dans ce cadre, dont 50 en ce moment même. Des acteurs économiques qui représenteraient entre 10 000 et 15 000 emplois sur le territoire. "L'accompagnement nous a permis de changer de dimension et de crédibiliser l'entreprise d'un point de vue financier", appuie auprès de Lyon Capitale, Thierry Bory, président de l'entreprise de collecte de déchets, Eco déchets.

Au printemps dernier, la Région a ainsi permis l'ouverture de son fonds souverain aux particuliers. Commercialisés sous forme de contrat d'assurance-vie par la Caisse d'épargne, Groupama et le Crédit agricole, Laurent Wauquiez se félicite d'un partenariat réussi entre le privé et le public, permettant aux habitants de la Région "de donner du sens à leur argent". Ainsi, depuis mai 2022, environ cinq millions d'euros des Auvergnats-Rhônalpins ont été injectés dans le fonds.

Protéger les entreprises régionales des "vautours"

L'exécutif régional souhaite ainsi porter la création d'un nouveau fonds 100 % public doté de 50 millions d'euros, dont 30 millions pourraient être obtenus via un appel à projet européen. L'objectif est de financer des acteurs de l'industrie dans des secteurs avec un retour sur investissement moins important, et protéger ainsi ces entreprises des "vautours" étrangers, comme le disait si bien le président de Région au lancement du fonds.

