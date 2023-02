Stars 80 en concert à Lyon en mars 2023

Les chanteurs du groupe Stars 80 seront en tournée à Lyon à la Halle Tony Garnier le 25 mars 2023.

Après trois ans d'arrêts, les vedettes emblématiques des années 80 reviennent à Lyon pour leur tournée "Encore !" le 25 mars 2023, à la Halle Tony Garnier. Le début du concert est prévu à partir de 20 heures. La troupe fera étape dans plus d'une trentaine de villes françaises, dont Grenoble, Nantes ou encore Marseille. La tournée se terminera en décembre prochain.

À partir de 46 euros

Le spectacle musical est accessible à partir de 46 euros. Les Lyonnais, fans des tubes de la décennie, auront l'occasion de retrouver des stars comme Sabrina, Zouk Machine, Vivien Savage, le groupe toulousain Emile et Images, ou encore Patrick Hernandez, interprète du célèbre morceau Born to Be Alive.