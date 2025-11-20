Notre sondage Ifop-Fiducial place les Insoumis loin derrière Grégory Doucet dans le duel que se livrent les anciens partenaires du NFP.

Notre sondage, à quatre mois du premier tour des élections municipales, invalide le pari des Insoumis. Ils se sont lancés seuls afin de tenter de profiter de l’impopularité de Grégory Doucet pour prendre le leadership sur la gauche. Dans une version moins positive, ils estimaient pouvoir obtenir plus de places par les urnes que dans une négociation, mais crédités de 9 % d’intentions de vote, Grégory Doucet peut se passer d’une alliance d’entre deux tours.

Pour se maintenir au second tour, les listes doivent recueillir plus de 10 % des suffrages lors du premier. Le parti de Jean-Luc Mélenchon est en décrue. Seuls 31 % de ses électeurs de la présidentielle de 2022 assurent vouloir voter pour Anaïs Belouassa-Cherifi. Il avait à l’époque profité à plein d’un effet “vote utile”.