Homme poignardé à l'entrée de la station de métro Charpennes à Villeurbanne : un suspect interpellé

  • par Nathan Bigué

    • Un individu de 24 ans a été interpellé la semaine passée. Il est suspecté d'avoir mortellement poignardé un homme de 40 ans à l'entrée de la station de métro Charpennes, à Villeurbanne.

    Un suspect a été interpellé mercredi 27 août, une semaine après la mort d'un sans domicile fixe de 40 ans, poignardé à l'entrée de la station de métro Charpennes, à Villeurbanne, mercredi 20 août. Selon nos confrères du Progrès, l'individu interpellé, un homme de 41 ans, dit être de nationalité italienne.

    Pour retrouver sa trace, la police s'est notamment appuyé sur le travail des techniciens en identification criminelle, qui ont retrouvé le sang de la victime mais aussi celui du suspect. Ce dernier a été localisé et arrêté dans un appartement, près de la station de métro.

    En audition, l'homme a nié avoir poignardé le quarantenaire. Il aurait tout de même reconnu avoir eu un conflit avec lui le jour de l'attaque, l'accusant d'avoir ouvert les hostilités en le blessant au pouce avec un couteau. La dispute, qui remonterait à une précédente bagarre il y a plusieurs mois, avait débuté peu avant 5 heures du matin sur la place.

    Mis en examen pour meurtre, le suspect a été placé en détention provisoire, toujours d'après nos confrères.

