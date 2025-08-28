À Lyon, trois nouveaux élus rejoignent "L'Après", mouvement lancé par des dissidents de LFI

Trois élus d'arrondissements rejoignent les rangs du mouvement "L'Après" à Lyon.

En avril, l'adjoint en charge des ressources humaines à la Ville de Lyon, Laurent Bosetti quittait La France insoumise et rejoignait le mouvement lancé notamment par Clémentine Autain et Alexis Corbière, "L'Après". L'élu était suivi par Laurence Boffet, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la concertation et de la participation citoyenne.

Ce jeudi, le mouvement politique annonce l'arrivée de trois nouveaux élus lyonnais en ses rangs. Les conseillers d'arrondissement Thibaud Roche (Lyon 3e), Philippe Carry (Lyon 5e) et Sylvie Frénillot (Lyon 9e) rejoingent ainsi le parti politique et "réaffirment leur attachement au bilan de la majorité municipale et métropolitaine, appellent à l’unité de la gauche aux élections locales de 2026 mais aussi au niveau national, à l’occasion d’une rentrée sociale qui s’annonce déterminante, face aux choix austéritaires du gouvernement".

Ces trois élus étaient membre du groupe Lyon en commun, dont la cheffe de file Nathalie Perrin-Gilbert est candidate face à Grégory Doucet aux élections municipales de 2026. Le groupe disparaîtra d'ailleurs lors du prochain conseil municipal après la défection d'Alexandre Chevalier et de Tristan Debray, restés fidèles à Grégory Doucet face à celle qui était leur cheffe de file.

Pour rappel, ce sont notamment ses appels répétés à l'union derrière Grégory Doucet qui avaient valus à Laurent Bosetti d'être vivement attaqué par ses collègues insoumis du Rhône.

