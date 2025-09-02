Actualité
Raviole en or Saint-Jean
La valeur de la raviole en or est estimée à 1834 euros.

Lyon : pour ses 90 ans, la Maison Saint Jean fait gagner une raviole en or massif

  • par Loane Carpano

    • Pour ses 90 ans, la Maison Saint-Jean propose à ses consommateurs de remporter une raviole en or dix-huit caras d'une valeur de 1 834 euros.

    Cette année la Maison Saint-Jean fête ses 90 ans. Pour l'occasion, l'entreprise spécialisée dans la confection de pâtes fraîches propose à ses consommateurs de remporter une raviole en or massif dix-huit carats. Conçue par l'atelier Bel'Argent, la pièce estimée à 1 834 euros est unique. Si cette dernière reviendra uniquement au grand gagnant du jeu, 90 autres participants pourront quant à eux repartir avec un lot de six assiettes issues de la maison REVOL, d'une valeur unitaire de 192 euros.

    Comment participer ?

    Pour tenter de gagner le gros lot, les consommateurs ont jusqu'au 31 décembre pour acheter un produit porteur de l'offre. Ces derniers sont ensuite invités à scanner un QR code en magasin ou sur le site Saint-Jean pour participer au défi. Leur mission : retrouver la raviole en or dissimulée dans une scène de pique nique ludique, inspirée par “Où est Charlie”.

    Pour participer, les Lyonnais peuvent se rendre à la boutique Saint-Jean situé Cours Vitton dans le 6e arrondissement.

