Pollution : une qualité de l’air toujours dégradée voire mauvaise ce vendredi à Lyon

La concentration en particules fines restera importante toute la journée ce vendredi 26 décembre à Lyon.

La qualité de l’air ne s’améliore pas ce vendredi 26 décembre et, selon l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la concentration en particules fines dans l’atmosphère poursuit sa hausse et la qualité de l’air est dégradée voire mauvaise à Lyon.

Les grandes villes de la métropole comme Villeurbanne, Vaulx-en-Velin ou encore Oullins-Pierre-Bénnite sont également concernées. La concentration en particules fines sera ainsi supérieure à PM2,5 entre 10 heures et 23 heures.