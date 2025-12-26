Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Pollution : une qualité de l’air toujours dégradée voire mauvaise ce vendredi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La concentration en particules fines restera importante toute la journée ce vendredi 26 décembre à Lyon.

    La qualité de l’air ne s’améliore pas ce vendredi 26 décembre et, selon l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la concentration en particules fines dans l’atmosphère poursuit sa hausse et la qualité de l’air est dégradée voire mauvaise à Lyon.

    Les grandes villes de la métropole comme Villeurbanne, Vaulx-en-Velin ou encore Oullins-Pierre-Bénnite sont également concernées. La concentration en particules fines sera ainsi supérieure à PM2,5 entre 10 heures et 23 heures.

