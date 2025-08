Le maire de Lyon indique que l’eau de l’ensemble des écoles et crèches de Lyon aura été testé d’ici quelques mois. (Photo Romain Costaseca / Hans Lucas via AFP)

En lien avec Eau du Grand Lyon, la Ville de Lyon a engagé un référé expertise le 1er août pour identifier les causes de cette pollution dans l'eau, découverte en 2023.

Depuis 2023, la Ville de Lyon recherche l'origine de la présence de plomb dans l'eau des robinets de plusieurs groupes scolaires et crèches. Alors que cette origine n'a pas pu être formellement identifiée jusque-là, la municipalité a engagé, en date du 1er aout, un référé expertise, en lien avec Eau du Grand Lyon.

Son objectif : "identifier les causes de ces dépassements, établir les responsabilités et trouver des solutions". En 2023, cinq écoles et deux crèches ont été touchées, principalement des nouvelles écoles : Frida-Kahlo, Wangari-Maathai (Lyon 7e), Eugénie-Brazier ( Lyon 2e) et l’école temporaire John. F-Kennedy (Lyon 8e).

100 % des écoles et crèches municipales analysées

En deux ans de recherche, les services municipaux ont réalisé plus de 5 100 prélèvements dans les établissements concernés. Ces analyses "ont confirmé la conformité de l’eau distribuée autour des établissements concernés, ce qui oriente les investigations vers des causes internes aux bâtiments", fait savoir la Ville de Lyon dans un communiqué.

Comme elle le promettait en 2020, l'ensemble des écoles et crèches municipales a fait l'objet d'analyses à ce jour. Pour rappel, depuis 2013, le code de la santé publique a fixé la teneur maximale en plomb dans l'eau au robinet du consommateur à 10 microgrammes par litre (µg/L). En septembre 2023, la plupart des tests effectués dans les écoles neuves de la Ville se situaient autour de 2 µg/L avec une teneur maximale relevée de 5 µg/L.

