Lyon : ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.



“On ne peut pas demander la confiance des électeurs sur une stratégie partagée, et rompre dès le lendemain le pacte moral qui a rendu cette victoire possible”

Le groupe Grand Cœur lyonnais visant les quatre élus MoDem qui ont claqué la porte de la majorité Sarselli à la Métropole à peine le conseil installé.

“Ni immobilisme ni retour en arrière”

Le mot d’ordre de Sophia Popoff et Yasmine Bouagga , coprésidentes du groupe Les Écologistes au conseil municipal de Lyon, tentant de définir leur ligne face à une Métropole désormais aux mains de la droite.

“Nous arrêtons les Voies lyonnaises dans le 5e”

a annoncé Thomas Rudigoz , maire Renaissance du 5e arrondissement, constatant une inadéquation entre les besoins des habitants et les projets de pistes cyclables.

“Il faut vite que vous vous remettiez en cause pour le bien-être de tous les Lyonnais”

La réponse cinglante de Jean-Michel Aulas après que Valentin Lungenstrass (Les Écologistes), adjoint au maire de Lyon chargé des finances, a déploré l’absence de vision politique de la majorité à la Métropole de Lyon.

“Il est préférable qu’il se tienne à distance des salles de concerts”,

estime Grégory Doucet évoquant le cas de Patrick Bruel. Neuf femmes ont porté plainte contre lui pour viol ou violences sexuelles. Patrick Bruel doit se produire le 19 novembre 2026 à la LDLC Arena.