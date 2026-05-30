Actualité
Sophia Popoff et Yasmine Bouagga,Thomas Rudigoz Jean-Michel Aulas Damien Rieu

Lyon : ils ont osé le dire !

  • par La rédaction

    • Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

    “On ne peut pas demander la confiance des électeurs sur une stratégie partagée, et rompre dès le lendemain le pacte moral qui a rendu cette victoire possible”
    Le groupe Grand Cœur lyonnais visant les quatre élus MoDem qui ont claqué la porte de la majorité Sarselli à la Métropole à peine le conseil installé.

    “Ni immobilisme ni retour en arrière”
    Le mot d’ordre de Sophia Popoff et Yasmine Bouagga, coprésidentes du groupe Les Écologistes au conseil municipal de Lyon, tentant de définir leur ligne face à une Métropole désormais aux mains de la droite.

    “Nous arrêtons les Voies lyonnaises dans le 5e”
    a annoncé Thomas Rudigoz, maire Renaissance du 5e arrondissement, constatant une inadéquation entre les besoins des habitants et les projets de pistes cyclables.

    “Il faut vite que vous vous remettiez en cause pour le bien-être de tous les Lyonnais” 
    La réponse cinglante de Jean-Michel Aulas après que Valentin Lungenstrass (Les Écologistes), adjoint au maire de Lyon chargé des finances, a déploré l’absence de vision politique de la majorité à la Métropole de Lyon.

    “Il est préférable qu’il se tienne à distance des salles de concerts”, 
    estime Grégory Doucet évoquant le cas de Patrick Bruel. Neuf femmes ont porté plainte contre lui pour viol ou violences sexuelles. Patrick Bruel doit se produire le 19 novembre 2026 à la LDLC Arena.

    “Je sors d’audition…  J’ai même eu le droit à l’humiliante séance de prise des empreintes comme un vulgaire délinquant”
    Damien Rieu, influenceur d’extrême droite, après son audition dans le cadre de la plainte de la préfète du Rhône Fabienne Buccio qu’il avait qualifiée “d’extrême gauchiste”.

    à lire également
    chapelle Hôtel-Dieu
    Lyon : la chapelle de l’Hôtel-Dieu retrouve son éclat

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    chapelle Hôtel-Dieu
    Lyon : la chapelle de l’Hôtel-Dieu retrouve son éclat 07:30
    Sophia Popoff et Yasmine Bouagga,Thomas Rudigoz Jean-Michel Aulas Damien Rieu
    Lyon : ils ont osé le dire ! 07:00
    Solal Gendrin, fondateur de Lyon Pocket et conseiller métropolitain, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    "On a dépassé Google Maps et Waze" : le succès surprise de l’application lyonnaise Lyon Pocket 07:00
    mairie de villeurbanne
    Villeurbanne : l’opposition saisit la justice concernant l’attribution d’un badge de télépéage 29/05/26
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : le point de deal du boulevard Lénine a été demantelé, six individus interpellés 29/05/26
    d'heure en heure
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Rhône : 21 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l’année 29/05/26
    L'ancien footballeur de l'OL Bryan Bergougnoux est mort à 43 ans 29/05/26
    Lyon : après un braquage, le bureau de poste du quai Saint-Antoine va bientôt rouvrir 29/05/26
    Police nationale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Interpellations, amendes, cocaïne saisie : nouvelle opération de sécurisation à Villeurbanne 29/05/26
    34 °C à Bellecour et sur la place des Terreaux : où fait-il le plus chaud à Lyon ? 29/05/26
    Festival Français du film Chinois à Lyon : Ao Shen raconte l’horreur du massacre de Nankin 29/05/26
    Métropole de Lyon : un gardien blessé au couteau après une intrusion dans une école 29/05/26
    Laurence Fautra reçue par le ministre de l’Intérieur après l’incendie mortel à Décines 29/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut