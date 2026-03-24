À Lyon, Jean-Michel Aulas remettra l'écharpe de maire à Grégory Doucet ce vendredi

Doyen du nouveau conseil municipal, Jean-Michel Aulas remettra l'écharpe de maire à Grégory Doucet vendredi 27 mars.

L'image marquera pour sûr l'histoire contemporaine de Lyon. Vendredi 27 mars, le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet sera officiellement réélu par les élus du conseil municipal après sa victoire lors du second tour des élections dimanche 22 mars face à Jean-Michel Aulas.

Les adjoints seront désignés

Et conformément à l’article 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, c'est bien l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, doyen du conseil, qui présidera la séance et remettra donc l'écharpe de maire à celui qui l'a battu dans les urnes. Le maire écologiste qui peut se targuer d'avoir battu deux figures emblématiques de la Ville avait reçu en 2020 l'écharpe des mains de Gérard Collomb.

En 2020, c'est Gérard Collomb qui avait remis l'écharpe de maire à Grégory Doucet.

Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux lundi, Jean-Michel Aulas a confirmé, malgré sa volonté de déposer un recours pour contester sa défaite en raison "de nombreuses irrégularités", qu'il siégerait bien "à la tête des 27 élus d'oppositions", lui qui avait indiqué qu'il n'avait "pas du tout", l'intention de siéger en cas de défaite.

Au cours de ce conseil municipal, les adjoints au maire devraient également être désignés. Pour l'heure, leur nombre n'est "pas acté" nous indique-t-on dans l'entourage de Grégory Doucet sans faire de commentaire sur le nombre de délégations qui seront accordées aux partenaires socialistes, communistes et Place publique des écologistes.

Lire aussi : Lyon : les équilibres au conseil municipal après la victoire de Grégory Doucet