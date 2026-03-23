Actualité
Grégory Doucet lors de son arrivée à la préfecture du Rhône au soir du second tour des municipales 2026 à Lyon. @PhamWilliam

Lyon : les équilibres au conseil municipal après la victoire de Grégory Doucet

  • par Romain Balme
  • 1 Commentaire

    • Alors que le maire sortant peut célébrer sa victoire obtenue ce dimanche, sa gouvernance pourrait être fragilisée. En cause, un conseil municipal fracturé.

    La remontada est validée. Après des mois de campagnes passés dans le rôle de l'outsider, l'écologiste Grégory Doucet est sorti de terre, et semble récolter les fruits de sa campagne. Le fait est que, ce dimanche 22 mars, le maire sortant, qui recueille 50,67 % des suffrages a conservé son fauteuil avec une courte avance sur Jean-Michel Aulas. Pourtant, visiblement gagner ne rime pas forcément avec dominer. Pour l'emporter, Doucet a dû se résoudre à fusionner sa liste avec celle menée par Anaïs Belouassa Cherifi (LFI).

    Cependant, cette dernière a annoncé que son camp ne siégera pas avec la majorité, mais bien dans l'opposition. De quoi rabattre les cartes, puisque la liste de Grégory Doucet, qui inclue les insoumis ne remporte que 46 sièges sur les 73, soit 39 uniquement pour l'union de la gauche et des écologistes. Les effets de la réforme de la loi PLM, se font ainsi sentir, cette dernière ayant réduit la prime majoritaire à 25 % contre 50 % lors des derniers scrutins.

    En toute logique, Coeur lyonnais, mouvement de Jean-Michel Aulas place 27 de ses membres. Cela signifie qu'en cas de ralliement de certains élus de la gauche, ou de désaccord avec LFI sur certains dossiers, la gouvernance de Grégory Doucet pourrait être mise en difficulté.

    Les 46 élus du maire Grégory Doucet :

    1- Grégory Doucet
    2- Stéphanie Léger (ex-adjointe à l'éducation)
    3- Augustin Pesche (PCF Lyon)
    4- Audrey Hénocque (ex-adjointe aux finances et à culture)
    5- Antoine Jobert (adjoint au maire du 9e sortant)
    6- Anaïs Belouassa-Cherifi (députée LFI)
    7- Sylvain Godinot (adjoint au patrimoine sortant)
    8- Sophia Popoff (adjointe au logement sortante)
    9- Philippe Prieto (PS)
    10- Sylvie Tomic (adjointe au tourisme sortante)
    11- Gautier Chapuis (adjoint à l'environnement sortant)
    12- Lisa Gauthier (Place Publique)
    13- Albert Levy (LFI)
    14- Julie Nublat-Faure (adjointe aux sports sortante)
    15- Valentin Lungenstrass (adjoint à la voirie sortant)
    16- Sophie Charrier (LFI)
    17- Rémy Cadoret (tête de liste dans le 6e)
    18- Aline Guitard (PCF)
    19- Emmanuel Giraud (PS)
    20- Philomène Récamier (co-présidente des écologistes Lyon)
    21- Laurent Bosetti (adjoint à la Fonction publique sortant)
    22- Touria Mahjoubi (adjointe PS au maire du 8e sortante)
    23- Christophe Jacquemain
    24- Brigitte Lannic
    25- Olivier Berzane (maire du 8e sortant)
    26- Anne Braibant (maire du 9e sortante)
    27- Florestan Groult (LFI)
    28- Camille Pelegriny
    29- Rémi Zinck (maire du 4e sortant)
    30- Marion Sessiecq (maire du 3e sortante)
    31- Bruno Couturier
    32- Yasmine Bouagga (maire du 1er sortante)
    33- Eric Lambert
    34- Pauline Fivel (LFI)
    35- Boris Miachon-Debard (PCF)
    36- Audrey Ranchin
    37- Grégory Justin
    38- Aurélie Maras
    39- Pierre Lopez Landier
    40-Amalia Sainz-Ruiz (LFI)
    41-Laurent Legendre (LFI)
    42- Céline de Laurens (adjointe à la santé sortante)
    43- Simon Castres Saint-Martin
    44- Laurence Boffet
    45- Anne Meillon
    46- Mouttou Raman Sagadevin
    47- Adrien Drioli (conseiller municipal délégué sortant)

    Les 27 élus de la liste Coeur lyonnais :

    1- Jean-Michel Aulas
    2- Laure Cédat (candidate dans le 1er)
    3- Charles-Franck Lévy (conseiller municipal sortant)
    4- Charlotte Hoffmann (déléguée territoriale MoDem)
    5- Alain Giordano (ancien maire écologiste du 9e)
    6- Béatrice de Montille (candidate dans le 3e)
    7- Franck Pelissier (ancien directeur médical de l'OL)
    8- Sarah Peillon (référente Renaissance Lyon)
    9- Pierre Oliver (maire LR du 2e sortant)
    10- Laurence Balas (ancienne conseillère municipale LR)
    11- Loïc Terrenes (candidat dans le 4e)
    12- Barbara Velon (candidate dans le 8e)
    13- Emmanuel Hamelin (ancien député, référent départemental Horizons)
    14- Anne Delaigle (présidente d'une association de commerçants)
    15- Yann Cucherat (ancien adjoint aux Sports de Gérard Collomb)
    16- Emilie Desrieux (candidate dans le 7e)
    17- Romain Billard (conseiller municipal sortant)
    18- Nina Bouffet
    19- Thomas Rudigoz (ancien député, candidat dans le 5e)
    20- Catherine Voisin-Moulinier
    21- Samuel Soulier (candidat dans le 6e)
    22- Laïla Khallouk (candidate dans le 9e)
    23- Emmanuel Imberton (ancien président de la CCI)
    24- Hélène Dabbadie
    25- François-Xavier Pénicaud (président du MoDem du Rhône)
    26- Laurence Croizier (conseillère municipale sortante)
    27- Edouard Hoffmann

    à lire également
    TCL : des travaux prévus vers la gare de Vénissieux, le T4 impacté

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TCL : des travaux prévus vers la gare de Vénissieux, le T4 impacté 17:10
    Lyon : en avril, un festival de gospel s'invite à la basilique de Fourvière 16:43
    Lyon : les équilibres au conseil municipal après la victoire de Grégory Doucet 16:15
    Manifestation grève 10 septembre hôpital Edouard Herriot
    Lyon : fin de la grève à l'hôpital Edouard Herriot après la création de nouveaux postes 15:50
    Colloques, forums : Le One Health Summit à Lyon dévoile son programme 15:35
    d'heure en heure
    gendarmerie faits-divers
    Près de Lyon : Frappé à coups de tournevis, un homme entre la vie et la mort 14:57
    Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas confirme qu'il siégera bien dans l'opposition 14:55
    Agent d'accueil, cuisinier... : le département du Rhône recrute pour ses collèges 14:26
    salle de classe collège lycée
    "Inacceptable" : les syndicats enseignants alertent sur la suppression de 221 classes dans le Rhône 13:59
    LDLC Asvel
    Lyon : le partenariat entre "Auxiliaire" et le club de basketball LDLC Asvel franchit un nouveau cap 13:45
    À quelques centaines de voix, LFI conquiert trois villes de gauche de la banlieue lyonnaise 12:31
    Véronique Sarselli et Bruno Bernard
    Métropolitaines : Qui sont vos conseillers métropolitains ? 12:19
    Municipales à Lyon : l’alliance avec LFI a-t-elle fait perdre des voix à Grégory Doucet ? 12:16
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut