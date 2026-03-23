Grégory Doucet lors de son arrivée à la préfecture du Rhône au soir du second tour des municipales 2026 à Lyon. @PhamWilliam

Alors que le maire sortant peut célébrer sa victoire obtenue ce dimanche, sa gouvernance pourrait être fragilisée. En cause, un conseil municipal fracturé.

La remontada est validée. Après des mois de campagnes passés dans le rôle de l'outsider, l'écologiste Grégory Doucet est sorti de terre, et semble récolter les fruits de sa campagne. Le fait est que, ce dimanche 22 mars, le maire sortant, qui recueille 50,67 % des suffrages a conservé son fauteuil avec une courte avance sur Jean-Michel Aulas. Pourtant, visiblement gagner ne rime pas forcément avec dominer. Pour l'emporter, Doucet a dû se résoudre à fusionner sa liste avec celle menée par Anaïs Belouassa Cherifi (LFI).

Cependant, cette dernière a annoncé que son camp ne siégera pas avec la majorité, mais bien dans l'opposition. De quoi rabattre les cartes, puisque la liste de Grégory Doucet, qui inclue les insoumis ne remporte que 46 sièges sur les 73, soit 39 uniquement pour l'union de la gauche et des écologistes. Les effets de la réforme de la loi PLM, se font ainsi sentir, cette dernière ayant réduit la prime majoritaire à 25 % contre 50 % lors des derniers scrutins.

En toute logique, Coeur lyonnais, mouvement de Jean-Michel Aulas place 27 de ses membres. Cela signifie qu'en cas de ralliement de certains élus de la gauche, ou de désaccord avec LFI sur certains dossiers, la gouvernance de Grégory Doucet pourrait être mise en difficulté.

Les 46 élus du maire Grégory Doucet :

1- Grégory Doucet

2- Stéphanie Léger (ex-adjointe à l'éducation)

3- Augustin Pesche (PCF Lyon)

4- Audrey Hénocque (ex-adjointe aux finances et à culture)

5- Antoine Jobert (adjoint au maire du 9e sortant)

6- Anaïs Belouassa-Cherifi (députée LFI)

7- Sylvain Godinot (adjoint au patrimoine sortant)

8- Sophia Popoff (adjointe au logement sortante)

9- Philippe Prieto (PS)

10- Sylvie Tomic (adjointe au tourisme sortante)

11- Gautier Chapuis (adjoint à l'environnement sortant)

12- Lisa Gauthier (Place Publique)

13- Albert Levy (LFI)

14- Julie Nublat-Faure (adjointe aux sports sortante)

15- Valentin Lungenstrass (adjoint à la voirie sortant)

16- Sophie Charrier (LFI)

17- Rémy Cadoret (tête de liste dans le 6e)

18- Aline Guitard (PCF)

19- Emmanuel Giraud (PS)

20- Philomène Récamier (co-présidente des écologistes Lyon)

21- Laurent Bosetti (adjoint à la Fonction publique sortant)

22- Touria Mahjoubi (adjointe PS au maire du 8e sortante)

23- Christophe Jacquemain

24- Brigitte Lannic

25- Olivier Berzane (maire du 8e sortant)

26- Anne Braibant (maire du 9e sortante)

27- Florestan Groult (LFI)

28- Camille Pelegriny

29- Rémi Zinck (maire du 4e sortant)

30- Marion Sessiecq (maire du 3e sortante)

31- Bruno Couturier

32- Yasmine Bouagga (maire du 1er sortante)

33- Eric Lambert

34- Pauline Fivel (LFI)

35- Boris Miachon-Debard (PCF)

36- Audrey Ranchin

37- Grégory Justin

38- Aurélie Maras

39- Pierre Lopez Landier

40-Amalia Sainz-Ruiz (LFI)

41-Laurent Legendre (LFI)

42- Céline de Laurens (adjointe à la santé sortante)

43- Simon Castres Saint-Martin

44- Laurence Boffet

45- Anne Meillon

46- Mouttou Raman Sagadevin

47- Adrien Drioli (conseiller municipal délégué sortant)

Les 27 élus de la liste Coeur lyonnais :

1- Jean-Michel Aulas

2- Laure Cédat (candidate dans le 1er)

3- Charles-Franck Lévy (conseiller municipal sortant)

4- Charlotte Hoffmann (déléguée territoriale MoDem)

5- Alain Giordano (ancien maire écologiste du 9e)

6- Béatrice de Montille (candidate dans le 3e)

7- Franck Pelissier (ancien directeur médical de l'OL)

8- Sarah Peillon (référente Renaissance Lyon)

9- Pierre Oliver (maire LR du 2e sortant)

10- Laurence Balas (ancienne conseillère municipale LR)

11- Loïc Terrenes (candidat dans le 4e)

12- Barbara Velon (candidate dans le 8e)

13- Emmanuel Hamelin (ancien député, référent départemental Horizons)

14- Anne Delaigle (présidente d'une association de commerçants)

15- Yann Cucherat (ancien adjoint aux Sports de Gérard Collomb)

16- Emilie Desrieux (candidate dans le 7e)

17- Romain Billard (conseiller municipal sortant)

18- Nina Bouffet

19- Thomas Rudigoz (ancien député, candidat dans le 5e)

20- Catherine Voisin-Moulinier

21- Samuel Soulier (candidat dans le 6e)

22- Laïla Khallouk (candidate dans le 9e)

23- Emmanuel Imberton (ancien président de la CCI)

24- Hélène Dabbadie

25- François-Xavier Pénicaud (président du MoDem du Rhône)

26- Laurence Croizier (conseillère municipale sortante)

27- Edouard Hoffmann