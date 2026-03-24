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Photo d’illustration. © MAXPPP

Villeurbanne : 80 écoliers partent à la découverte de leur ville le long du tramway T6

  • par La rédaction

    • Mercredi 25 mars de 8h30 à 12h, 80 élèves de quatre écoles de Villeurbanne se retrouvent pour un grand jeu de piste inter-écoles dans les rues de la ville, imaginé par un animateur de l'école Jean-Zay.

    Mercredi 25 mars, 80 élèves des écoles Jean-Zay, Jean-Moulin, Croix-Luizet et Rosa-Parks, accompagnés de parents et d'animateurs, sillonneront Villeurbanne en tramway T6 pour résoudre des énigmes et relever des épreuves dans des lieux emblématiques de la ville. Chaque école est associée à l'un des quatre éléments et chaque groupe collectera des récompenses en lien avec son élément au fil du parcours.

    Les équipes se déplaceront entre quatre sites : le Rize (eau), les Gratte-Ciel (air), l'esplanade Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle avec la cheminée de Felice Varini (feu) et le campus de la Doua (terre), en passant également par l'hôtel de ville et le TNP. Imaginé et construit par un animateur de l'école Jean-Zay, ce projet vise à rassembler des familles de différentes écoles autour de la vie périscolaire et à faire découvrir autrement le patrimoine de Villeurbanne. Un premier groupe débutera le parcours à la Doua, un second au Rize.

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