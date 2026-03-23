Jean-Michel Aulas face aux caméras à la préfecture du Rhône au soir du second tour des municipales 2026 à Lyon. @PhamWilliam

Dans un post X publié ce lundi 23 mars, Jean-Michel Aulas, affirme qu'il siègera dans l'opposition face au maire écologiste réélu Grégory Doucet.

Alors qu'il affirmait ne pas vouloir siéger dans l'opposition en cas de défaite, Jean-Michel Aulas semble avoir changé d'avis. Au lendemain du second tour des municipales gagné par le maire écologiste Grégory Doucet, le candidat pour Cœur lyonnais affirme qu'il mènera finalement le groupe d'opposition à la mairie : "À la tête des 27 élus d’opposition à la Mairie de Lyon, et avec l’appui incontournable et déterminant de notre ancrage à la Métropole, Cœur Lyonnais jouera pleinement son rôle" a annoncé l'ancien président de l'OL dans un tweet posté ce lundi.

Malgré un recours déposé pour des "irrégularités" constatées lors de l'élection, le candidat pour Cœur lyonnais se projette : "Je siégerai pour que la voix de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais soit entendue, avec exigence et constance", affirme-t-il dans son post X.

Jean-Michel Aulas premier vice-président de la Métropole ?

Si son recours n'est pas pris en compte et qu'il n'est pas élu à la mairie, le candidat pour Cœur lyonnais pourrait néanmoins obtenir une place de premier vice-président à la Métropole. C'est en tout cas ce que lui a proposé la grande gagnante des métropolitaines, Véronique Sarselli, lors de sa victoire. Si tout n'est pas encore joué, Jean-Michel Aulas répond sur X : "Je compte plus que jamais jouer pleinement mon rôle à la Métropole, car c’est à cette échelle que se décidera l’avenir de Lyon et des 57 communes qui composent notre territoire."