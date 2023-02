Savons à croquer

La savonnerie Ciment fabrique artisanalement des produits cosmétiques solides saponifiés à froid, à partir d’huiles végétales biologiques, et dont les motifs, tous plus originaux les uns que les autres, trouvent leur inspiration dans les carreaux de ciment. Idéals pour la Saint-Valentin, ces savons “mini cœur”, que l’on peut s’amuser à assembler, exaltent un doux parfum de fleur d’oranger.

Savon mini cœur – 10 €.

Grand Bain – 92, rue Bechevelin, Lyon 7e

Hyppairs – 3, place Sathonay, Lyon 1er

L’instant poétique – 129, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon 4e

Hydratation extrême

Si vous voulez chouchouter votre moitié, offrez-lui ce superbe coffret de chez Physiodermie. À l’intérieur, vous trouverez trois best-sellers de la marque à appliquer le soir pour garantir une hydratation maximale de la peau durant la nuit. L’occasion d’un rituel en trois étapes avant de se coucher, pour prendre, enfin, soin de soi et de sa peau.

Coffret Night Expertise Physiodermie – 166 €.

Institut La Pause – 11, quai des Célestins, Lyon 2e

Rouge passion

La jeune marque de joaillerie lyonnaise Kobalt s’inscrit dans une démarche éthique en prêtant une attention toute particulière à la provenance des pierres qu’elle sélectionne, et à la façon dont elles sont extraites. Réalisées sur mesure pour éviter tout déchet inutile, les bagues de leur gamme Kromatic se déclinent en or blanc, jaune ou rose, et proposent dix-sept teintes de pierre. Évidemment, pour la Saint-Valentin, la Rouge amour, ornée de spinelles rouge vif, s’impose.

Bague Kromatic Rouge amour – 1 400 €.

Maison Kobalt – www.maisonkobalt.com

Gourmandises lyonnaises

Ces sphères ont été imaginées il y a quelques mois seulement par l’artisan chocolatier Louis Simart dans son atelier lyonnais. Aussi belles que gourmandes, elles sont recouvertes d’une fine coque de chocolat noir qui abrite un succulent praliné à la praline rose. Astuce du chef : le sucre contenu dans la praline rose est utilisé dans la préparation du praliné, auquel il ajoute une pointe de fleur de sel pour un subtil mélange de saveurs.

Coffret de 8 sphères lyonnaises – 12 €.

Louis Simart – 47, rue Franklin, Lyon 2e

Un tee-shirt pour tous les amoureux

Avec son petit cœur brodé, ce tee-shirt est une véritable déclaration d’amour à votre ville, et pourquoi pas à votre moitié ! Comme tous les autres produits de Maison FT, il a été imaginé à Lyon et fabriqué dans une démarche écoresponsable. Coton bio, coutures doublées… On l’aime aussi pour sa coupe parfaite et son originalité.

Tee-shirt Bellecoeur – 45 €.

Maison FT – 26, rue de la Charité, Lyon 2e

Escarpins éthiques et durables

À la fois chics et flashy, ces escarpins deviendront vite des indispensables de votre garde-robe. Fabriqués à la main en Espagne dans des ateliers qui privilégient les savoir-faire locaux et artisanaux, ils s’inscrivent dans une démarche de slow fashion, comme tous les autres produits de la marque Jules & Jenn.

Escarpins cuir daim rouge Jules & Jenn – 140 €.

Galeries Lafayette – Centre commercial Part-Dieu, Lyon 3e

Déco écolo

Connue pour ses objets fabriqués à partir de matériaux recyclés et/ou recyclables, la marque Warren & Laetitia a imaginé ce vase délicat et poétique, aussi joli avec ou sans fleur. Réalisé en imprimante 3D à partir d’amidon de maïs, il trouvera sa place dans n’importe quelle pièce de votre intérieur, tout en lui apportant une touche design.

Vase Alvaro 3 rose – 43 €.

Le Dadashop – 13, rue du Griffon, Lyon 1er

Bulles festives

Vous cherchez une boisson festive, pétillante et originale ? Alors craquez pour ce saké Sparkling Yuzu de la marque française Wakaze. Mêlant des arômes fruités avec le côté acidulé et légèrement amer du yuzu, il se sert aussi bien à l’apéritif, pendant le dîner ou encore au dessert, puisqu’il se marie parfaitement avec des saveurs sucrées.

Sparkling Yuzu Wakaze – 35 €.

Muji – Centre commercial Part-Dieu, Lyon 3e

Cavistes Nicolas