À trois jours du second tour des élections métropolitaines à Lyon, l'association La Ville à Vélo publie son analyse comparative des programmes vélo des deux duos en lice.

À l'approche du second tour des élections municipales et métropolitaines du dimanche 22 mars, La Ville à Vélo rappelle d'abord l'enjeu diffuse, comme elle l'avait fait au premier tour, une analyse comparative des programmes de Coeur lyonnais et des écologistes en matière de politique cyclable.

Sur 9 thèmes évalués, le programme Bernard/Doucet obtient 7 appréciations favorables ou très favorables, notamment pour son engagement à achever les Voies Lyonnaises, contre seulement 2 jugées partielles ou vagues. Le programme du tandem Sarselli/Aulas s'en tire nettement moins bien : 7 thèmes sur 9 sont jugés partiels ou vagues, et 2 neutres.

L'association pointe l'absence de chiffrage des mesures, des positions contradictoires au sein d'une même liste sur la poursuite des Voies Lyonnaises, et une proposition jugée "dangereuse" : ouvrir les voies bus/vélo aux voitures. Quelques points positifs sont toutefois relevés, comme le projet d'aménagement de la Via Rhôna au sud de Lyon.

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