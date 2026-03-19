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Vélos / Inauguration 1km Voies Lyonnaises ©Romane Thevenot
Vélos / Inauguration 1km Voies Lyonnaises ©Romane Thevenot

Métropole de Lyon : avant le second tour, La Ville à Vélo juge le programme des écologistes "ambitieux"

  • par NC

    • À trois jours du second tour des élections métropolitaines à Lyon, l'association La Ville à Vélo publie son analyse comparative des programmes vélo des deux duos en lice.

    À l'approche du second tour des élections municipales et métropolitaines du dimanche 22 mars, La Ville à Vélo rappelle d'abord l'enjeu diffuse, comme elle l'avait fait au premier tour, une analyse comparative des programmes de Coeur lyonnais et des écologistes en matière de politique cyclable.

    Sur 9 thèmes évalués, le programme Bernard/Doucet obtient 7 appréciations favorables ou très favorables, notamment pour son engagement à achever les Voies Lyonnaises, contre seulement 2 jugées partielles ou vagues. Le programme du tandem Sarselli/Aulas s'en tire nettement moins bien : 7 thèmes sur 9 sont jugés partiels ou vagues, et 2 neutres.

    L'association pointe l'absence de chiffrage des mesures, des positions contradictoires au sein d'une même liste sur la poursuite des Voies Lyonnaises, et une proposition jugée "dangereuse" : ouvrir les voies bus/vélo aux voitures. Quelques points positifs sont toutefois relevés, comme le projet d'aménagement de la Via Rhôna au sud de Lyon.

    Lire aussi : Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli veut réhabiliter la portion sud de la ViaRhôna

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