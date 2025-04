Ligne T1 coupée : quelles alternatives ?

Du 22 avril au 28 mai, la ligne de tramway T1 sera en partie coupée en raison de travaux et de nombreuses stations très fréquentées ne seront plus desservies.

Nouvelle galère à venir pour les usagers des transports en commun lyonnais. Du mardi 22 avril au mercredi 28 mai, la ligne T1 du tramway sera amputée d'une bonne partie de son tracé habituel en raison de travaux. En cause ? Le prolongement du tram T6 et la création des futures lignes T9 et T10 dans l'agglomération lyonnaise.

Pendant un peu plus d'un mois, le tramway T1 ne circulera qu'entre les stations Halle Tony-Garnier et INSA - Einstein. Les stations IUT Feyssine, Croix-Luizet, ENS Lyon et Debourg ne seront donc pas desservies, prévient le Sytral.

Autre information importante : jusqu'au 9 mai en début et en fin de journée, la ligne effectuera exceptionnellement son terminus à la station La Doua - Gaston Berger.

Quelles alternatives possibles ?

Pour palier l'absence du T1 sur certains arrêts, le Sytral propose plusieurs solutions de secours aux usagers :

Entre Debourg et Perrache : la ligne de bus 34 prend le relai entre les arrêts ENS-Lyon et Halle Tony Garnier ;

Entre La Doua - Gaston Berger et IUT Feyssine, le Sytal conseille de traverser à pied (18 minutes) ou en vélo (5 minutes).

À noter que le T1 sera impactée apr des travaux jusqu'à la fin du mois d'août 2025. Les utilisateurs de la ligne devront donc encore s'armer de patience.