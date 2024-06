Des travaux de maintenance entraîneront les fermetures des autoroutes A46 Sud et de l'A89 près de Lyon, entre 21 heures et 6 heures du 10 et 13 juin.

Dans le cadre de travaux d’entretien, l’A46 Sud et l’A89 seront fermées chaque nuit de 21 heures à 6 heures du 10 au 13 juin. L’A46 Sud sera fermée entre Communay sud (n°17) et Saint-Priest Bel Air (n°11), où des travaux de remise en état des glissières de sécurité, de fauchage mécanique des espaces verts et d’entretien des assainissements seront réalisés. Ces interventions visent à maintenir la sécurité et la fluidité de la circulation sur cet axe très fréquenté.

Simultanément, des travaux se dérouleront sur l’A89 aux échangeurs de Tarare-est, L’Arbresle, et Chazay-d’Azergues, avec une réouverture prévue dès 5 heures chaque matin. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour limiter les perturbations : les conducteurs venant de Saint-Etienne ou de Marseille et se dirigeant vers Paris ou Grenoble devront utiliser l’A7 et le périphérique de Saint-Fons, tandis que ceux empruntant l’A89 pourront passer par les sorties 19 à 22 puis la RN7.

Les automobilistes sont encouragés à suivre les déviations et à anticiper leurs déplacements pendant cette période.