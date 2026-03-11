Un mercredi nuageux et pluvieux à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

C'est une journée mitigée, avec le passage d'un front pluvieux assez actif, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 11 mars 2026.

Ce mercredi, la pluie est de retour à Lyon. Alors que ce matin le soleil devrait alterner avec des nuages, un front pluvieux assez actif traversera le ciel lyonnais en cours d'après-midi et en soirée. De la pluie qui sera accompagnée par du vent qui pourrait souffler jusqu'à 40 km/h à Lyon.

Côté températures il fait 9 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.