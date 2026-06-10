Alors que le temps est relativement frais depuis le début de la semaine à Lyon, la chaleur devrait faire son retour dès ce weekend dans la région lyonnaise. Avant le retour d'un temps particulièrement étouffant la semaine prochaine.

Le mois de juin connaitra-t-il une période de canicule comme celle du mois de mai qui a touché toute la région lyonnaise ? Alors que le temps est relativement frais depuis trois jours à Lyon, la chaleur devrait faire son retour très vite dans l'agglomération lyonnaise.

Si jeudi le mercure ne dépassera pas les 22 degrés une nouvelle fois, sous un temps ensoleillé, le thermomètre commencera à grimper dès vendredi. 26 degrés sont attendus sous un soleil encore plus généreux. Samedi et dimanche le mercure devrait grimper jusqu'à 30 degrés et le temps s'annonce ensoleillé. Météo France prévoit même jusqu'à 32 degrés dimanche après-midi à Lyon.

Jusqu'à 35 degrés à Lyon

Les températures de saison seront ensuite largement dépassées dans toute la région lyonnaise la semaine prochaine. Si lundi, et grâce à un vent qui soufflera assez fort, le thermomètre redescendra très légèrement pour afficher 30 degrés, les maximales s'envoleront ensuite jusqu'à la fin de la semaine.

Jusqu'à 35 degrés sont attendus à partir du mercredi 17 juin, et jusqu'au dimanche suivant. Un scénario à confirmer dans les prochains jours mais la chaleur pourrait être accompagnée le weekend du 20 et 21 juin du retour des orages dans la région lyonnaise.