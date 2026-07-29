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Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule

  • par La Rédaction

    • Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orage canicule par Météo France ce mercredi 29 juillet.

    La chaleur et la canicule s'installent dans la région. Ce mercredi 29 juillet, Météo France a ainsi placé la quasi totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule. Au total, dix départements sont concernés par cette vigilance : le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche.

    Seuls le Cantal et l'Allier restent en vigilance jaune au cœur de ce nouvel épisode caniculaire qui touche le centre-est de la France.

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