Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule

Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orage canicule par Météo France ce mercredi 29 juillet.

La chaleur et la canicule s'installent dans la région. Ce mercredi 29 juillet, Météo France a ainsi placé la quasi totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule. Au total, dix départements sont concernés par cette vigilance : le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche.

Seuls le Cantal et l'Allier restent en vigilance jaune au cœur de ce nouvel épisode caniculaire qui touche le centre-est de la France.