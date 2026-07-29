Feux de forêts : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentent un risque élevé de feux de forêts ce mercredi 29 juillet 2026.

Alors que la canicule s'installe de plus en plus intensément ce mercredi 29 juillet dans la région, trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux feux de forêts par Météo France.

Il s'agit de l'Allier, de l'Ain et de la Drôme. Ces trois départements présentent un risque "élevé" de départs de feux, tandis que l'ensemble des autres départements restent eux en vigilance jaune pour un risque modéré.