Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mardi

La qualité de l'air s'annonce bonne à moyenne ce mardi 3 février 2026 à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, grâce notamment au passage d'une nouvelle précipitation sur la région.

On respire toujours bien à Lyon ce mardi 3 février. Grâce notamment au passage d'une nouvelle précipitation ce mardi matin, et au vent de sud toujours présent, la qualité de l'air s'annonce bonne à moyenne sur l'ensemble de la métropole.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera bonne. Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront en baisse.