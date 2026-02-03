Pendant trois jours, une opération "ville sécurité renforcée" a mobilisé plus de 250 agents à Rillieux-la-Pape.

Du 27 au 29 janvier, une vaste opération de sécurisation a été menée à Rillieux-la-Pape dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Pilotée par la police nationale du Rhône, elle a mobilisé 186 policiers, 68 policiers municipaux et agents administratifs, ainsi que des agents des douanes, de l’Urssaf et des TCL.

Près de 652 personnes ont été contrôlées au cours de ces trois journées. Au total, 16 interpellations ont été réalisées, dont trois liées à un point de deal. Quatre étrangers en situation irrégulière ont également été remis à la police aux frontières. Les forces de l’ordre ont relevé 136 infractions, allant de l’usage de stupéfiants aux délits routiers, en passant par des outrages et des absences de titre de transport.

Les contrôles ont aussi visé les commerces, avec trois établissements inspectés lors d’une opération antifraude, donnant lieu à six procédures et trois fermetures administratives. Le bilan matériel est conséquent : près de 500 grammes de drogues, une arme factice, un couteau, 1 585 euros en liquide et 378 000 euros d’avoirs criminels ont été saisis. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué l’engagement et la coopération de l’ensemble des services mobilisés.