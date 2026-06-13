Soleil et chaleurs fortes : la météo de samedi à Lyon

Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

La météo de ce samedi 13 juin sera marquée par un bel ensoleillement et des températures plus élevées que la veille, qui culmineront jusqu'à 30°C.

Un week-end à la météo estivale. À une semaine du début de la saison chaude, l'été prend un peu d'avance ce samedi 13 juin, avec une journée marquée par un bel ensoleillement et des températures de plus en plus chaudes. Il fera jusqu'à 30°C cet après-midi, contre 27°C la veille. Soit des températures légèrement au-dessus des normales de saison.

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Quelques légers nuages d'altitude pourront toutefois légèrement voiler le ciel, rapporte le site Météo-Lyon, qui prévoit également le retour du soleil et de la chaleur pour dimanche.