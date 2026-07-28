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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un mardi estival à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une belle journée d'été qui attend Lyon et son agglomération ce mardi 28 juillet 2026 avec une des températures en hausse.

    Ce mardi 28 juillet, le temps s'annonce ensoleillé et estival à Lyon. Le soleil brillera franchement du matin au soir et la chaleur se fera de plus en plus intense au fil de la journée.

    Si ce matin le mercure est encore clément avec 17 degrés, le thermomètre grimpera jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi, soit 5 degrés de plus que les normales de saison et 5 degrés au dessus des températures de la veille. Une chaleur qui s'accentuera encore mercredi et jeudi où le thermomètre pourrait frôler les 40 degrés à Lyon.

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