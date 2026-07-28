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(Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Coupe d'Europe, Ligue 1 : Quel calendrier pour l'Olympique lyonnais en 2026-2027 ?

  • par Romain Balme

    • Si son avenir européen est encore incertain, l'Olympique lyonnais connait déjà les dates de ses rencontres en championnat. Découvrez le calendrier complet de Ligue 1.

    Alors que l'Olympique lyonnais disputera son dernier match amical de la pré-saison ce mercredi face au Bétis Séville, les coéquipiers de Corentin Tolisso retourneront aux choses sérieuses dès le mardi 4 août prochain. C'est tout simplement leur avenir européen qui se jouera lors de la double confrontation qui les opposera au Sparta Prague, pour le compte du troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions. Si l'OL s'impose, le club devra encore passer par la case barrages pour rejoindre la plus belle compétition européenne, qu'il n'a plus disputée depuis la saison 2019-2020, et cette demi-finale perdue contre le Bayern Munich. En cas de défaite, les Gones retrouveront la Ligue Europa.

    Toulouse pour commencer, le Paris FC en clôture

    En revanche, si un calendrier est bien fixé, c'est celui de la Ligue 1. Malgré le report demandé (en vain) à la Ligue de football professionnelle (LFP) pour préparer son possible barrage (match aller le 18/19 août, match retour le 25/26 août), l'OL se déplacera bien au Stadium de Toulouse le 22 août.

    Lors de la phase aller, les hommes de Paulo Fonseca devront être vigilants entre le 19 septembre et le 25 octobre. Ils affronteront successivement Rennes, Lens, Nice, et le Paris Saint-Germain. Rencontres phares de la saison, en l'absence de derbys contre Saint-Etienne, les matchs des Olympiques contre l'OM auront lieu les dimanches 13 décembre et 21 mars. C'est contre l'autre club de la capitale, le Paris FC, que Lyon clôturera sa saison au Groupama Stadium le 29 mai 2027.

    Lire aussi : Football : l’OL termine son escapade allemande par une victoire contre Wolfsburg

    L'OL dévoile son troisième maillot aux inspirations funk

    Le club a dévoilé le troisième maillot que porteront ses joueurs pour la saison 2026-2027. Entre couleurs vives et lignes circulaires qui rappellent un disque vinyle, cette tunique a été conçue comme un hommage au funk, dont Lyon est considéré comme la capitale française.

    Le calendrier complet de l'Olympique lyonnais pour la saison 2026-2027 de Ligue 1

    JournéeDateMatch
    122 août 2026Toulouse – Lyon
    229 août 2026Lyon – Le Havre
    35 septembre 2026Lyon – Auxerre
    412 septembre 2026Paris FC – Lyon
    519 septembre 2026Lyon – Rennes
    610 octobre 2026Lens – Lyon
    717 octobre 2026Lyon – Nice
    825 octobre 2026Paris-SG – Lyon
    931 octobre 2026Lyon – Angers
    107 novembre 2026Brest – Lyon
    1121 novembre 2026Lille – Lyon
    1228 novembre 2026Lyon – Monaco
    135 décembre 2026Troyes – Lyon
    1413 décembre 2026Lyon – Marseille
    152 janvier 2027Le Mans – Lyon
    1616 janvier 2027Lyon – Lorient
    1723 janvier 2027Strasbourg – Lyon
    1830 janvier 2027Lyon – Lille
    196 février 2027Rennes – Lyon
    2013 février 2027Lyon – Lens
    2120 février 2027Le Havre – Lyon
    2227 février 2027Lyon – Toulouse
    236 mars 2027Monaco – Lyon
    2413 mars 2027Lyon – Troyes
    2521 mars 2027Marseille – Lyon
    263 avril 2027Nice – Lyon
    2710 avril 2027Lyon – Strasbourg
    2817 avril 2027Angers – Lyon
    2924 avril 2027Lyon – Brest
    301er mai 2027Auxerre – Lyon
    319 mai 2027Lyon – Paris-SG
    3216 mai 2027Lyon – Le Mans
    3322 mai 2027Lorient – Lyon
    3429 mai 2027Lyon – Paris FC
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