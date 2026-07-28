Coupe d'Europe, Ligue 1 : Quel calendrier pour l'Olympique lyonnais en 2026-2027 ?

Si son avenir européen est encore incertain, l'Olympique lyonnais connait déjà les dates de ses rencontres en championnat. Découvrez le calendrier complet de Ligue 1.

Alors que l'Olympique lyonnais disputera son dernier match amical de la pré-saison ce mercredi face au Bétis Séville, les coéquipiers de Corentin Tolisso retourneront aux choses sérieuses dès le mardi 4 août prochain. C'est tout simplement leur avenir européen qui se jouera lors de la double confrontation qui les opposera au Sparta Prague, pour le compte du troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions. Si l'OL s'impose, le club devra encore passer par la case barrages pour rejoindre la plus belle compétition européenne, qu'il n'a plus disputée depuis la saison 2019-2020, et cette demi-finale perdue contre le Bayern Munich. En cas de défaite, les Gones retrouveront la Ligue Europa.

Toulouse pour commencer, le Paris FC en clôture

En revanche, si un calendrier est bien fixé, c'est celui de la Ligue 1. Malgré le report demandé (en vain) à la Ligue de football professionnelle (LFP) pour préparer son possible barrage (match aller le 18/19 août, match retour le 25/26 août), l'OL se déplacera bien au Stadium de Toulouse le 22 août.

Lors de la phase aller, les hommes de Paulo Fonseca devront être vigilants entre le 19 septembre et le 25 octobre. Ils affronteront successivement Rennes, Lens, Nice, et le Paris Saint-Germain. Rencontres phares de la saison, en l'absence de derbys contre Saint-Etienne, les matchs des Olympiques contre l'OM auront lieu les dimanches 13 décembre et 21 mars. C'est contre l'autre club de la capitale, le Paris FC, que Lyon clôturera sa saison au Groupama Stadium le 29 mai 2027.

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L'OL dévoile son troisième maillot aux inspirations funk



Le club a dévoilé le troisième maillot que porteront ses joueurs pour la saison 2026-2027. Entre couleurs vives et lignes circulaires qui rappellent un disque vinyle, cette tunique a été conçue comme un hommage au funk, dont Lyon est considéré comme la capitale française.

Lyon, capitale de la Funk 🪩



Notre nouveau maillot Third pour la saison 26/27 🕺



Disponible ici ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2026

Le calendrier complet de l'Olympique lyonnais pour la saison 2026-2027 de Ligue 1