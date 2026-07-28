Feux de forêts : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance jaune aux feux de forêts ce mardi 28 juillet 2026.

Alors que la canicule est bien de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la vigilance est toujours de mise concernant les feux de forêts. Météo France a ainsi placé sept départements de la région en vigilance jaune pour un risque modéré.

Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Allier et du Cantal. Une vigilance qui devrait s'étendre à la quasi majorité de la région dès demain avec des températures en forte hausse sur l'ensemble du territoire.