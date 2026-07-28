Feux de forêt : 171 pompiers du Rhône engagés dans dix départements depuis le 22 juin

Depuis le 22 juin, le SDMIS a mobilisé 171 pompiers dans dix départements pour lutter contre les feux de forêt. Le Rhône connaît aussi une forte hausse des incendies.

Lors de son passage en Gironde ce lundi, Emmanuel Macron a déclaré que "les semaines à venir seront dures" dans les zones touchées par les feux de forêts. Actuellement, les sapeurs-pompiers de toute la France sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre ces incendies. Dans ce contexte, le service Départemental et Métropolitain d'Incendie et de Secours (SDMIS), qui couvre la Métropole de Lyon et du Rhône, explique s'engager "sans relâche" pour apporter du renfort, notamment dans le sud et le sud-ouest.

Dans un bulletin d'information, le service explique que onze détachements successifs ont ainsi été projetés vers dix départements depuis le 22 juin dernier, (l'Allier, le Gard, les Bouches-du-Rhône, l'Aude, la Drôme, la Haute-Loire, les Pyrénées-Orientales, le Jura, le Var et la Gironde) ce qui correspond à 171 pompiers, et 171 engins et moyens. A travers cette mobilisation, le SDMIS entend démontrer sa capacité "à répondre présent aux sollicitations nationales."

Des communes touchées dans le Rhône

À l'échelle nationale, plus de 116 085 hectares ont été parcourus par le feu au 25 juillet 2026, plaçant la France parmi les pays européens les plus touchés cette année, derrière l'Espagne. Ces difficultés se traduisent également au niveau local. Au 15 juillet 2026, le SDMIS a enregistré dans le Rhône 606 feux de végétation, contre 424 sur l'ensemble de la saison 2025, soit une augmentation de 43 %.

Ces incendies ont déjà parcouru 224 hectares, contre 30 hectares sur l'ensemble de la saison 2025, soit une progression de près de 650 % des surfaces brûlées. "Plusieurs communes ont été particulièrement touchées, notamment Rontalon, Vaugneray, Échalas, Mions et Deux-Grosnes, illustrant l'intensité et la précocité de cette saison des feux de végétation", précise le bulletin d'information du SDMIS.

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