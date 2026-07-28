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Photo d’illustration. © Tim Douet

Refus d'obtempérer à trottinette : près de 25 000 euros retrouvés dans un buisson à Caluire

  • par LR

    • Un homme de 33 ans a été interpellé dimanche soir après une course-poursuite à trottinette. Il avait abandonné un sac contenant 24 400 euros en liquide.

    Un homme de 33 ans a été placé en garde à vue dimanche 26 juillet après un refus d'obtempérer à Caluire-et-Cuire. Repéré par des policiers municipaux alors qu'il circulait à vive allure en trottinette électrique, le trentenaire a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle et a pris la fuite.

    Selon nos confrères du Progrès, au cours de sa cavale, il s'est débarrassé d'un sac qu'il a lancé dans un buisson. Les policiers y ont découvert 24 400 euros en espèces. La fuite a toutefois tourné court puisque le suspect a chuté de sa trottinette. Blessé, il a d'abord été transporté à l'hôpital de la Croix-Rousse avant d'être placé en garde à vue.

    Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine de cette importante somme d'argent. À ce stade, aucune piste n'a été officiellement privilégiée.

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