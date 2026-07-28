À la gare de Lyon-Part-Dieu, la rénovation du parking Villette P2 lancée le 17 août

Directement connecté à la gare de Lyon-Part-Dieu, le parking Villette P2 va faire l’objet d’importants travaux de rénovation à partir du 17 août.

Les usagers devront être prévoyants le mois prochain. À compter du 17 août, LPA mobilités, premier opérateur de stationnement dans l’agglomération lyonnaise, débutera la rénovation complète du parking Villette P2, à la gare de Lyon-Part-Dieu. Neuf mois de travaux sont attendus.

Un parking bientôt sans ticket

Directement connecté à la gare, le parking bénéficiera à terme d’une solution sans ticket, basée sur la lecture automatique des plaques d’immatriculation, de 122 bornes de recharge électrique, dont 83 bornes de 7 kW, 36 bornes de 22 kW et 3 bornes dédiées aux véhicules de personnes à mobilité réduite, d’un ascenseur triplex de grande capacité, d’un guidage avec un code couleurs pour visualiser rapidement la disponibilité des emplacements selon leur typologie, d’un guidage dynamique à chaque entrée de niveau pour informer les usagers sur les places disponibles, ainsi que de deux toilettes publiques automatiques.

Les portiques et portails seront également rénovés, tandis que la signalétique intérieure sera retravaillée pour faciliter les déplacements. Enfin, l'œuvre de Joseph Kosuth sera restaurée. Les parties vitrées seront remplacées et le système d'éclairage repensé pour une mise en valeur augmentée, indique LPA Mobilités dans un communiqué.

Une zone de dépose-minute de plus de 80 places avec sa propre entrée dédiée sera créée à l’intérieur du parc pour remplacer celle de la place de Francfort. Le coût total des opérations est estimé à 12 millions d’euros.

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Plusieurs phases de travaux

Afin de limiter l’impact sur l’accessibilité du parking, les niveaux -3 et -4 seront fermés aux véhicules et aux piétons dès le début des travaux. Les niveaux -1 et -2 resteront ouverts. La seconde phase de travaux interviendra entre janvier et avril 2027. Durant cette période, le parking sera complètement fermé. Les parkings Béraudier P1, Galaxie P3, Les Halles et Bonnel Servient permettront d'absorber les besoins de stationnement dans le périmètre à proximité.

Des travaux de rénovation prévus à partir du 17 août dans le parking Villette P2 à la gare de Lyon Part-Dieu. Crédit : LPA Mobilités

Le fonctionnement de la zone dépose-minute sera, elle aussi, temporairement suspendue à compter du 17 août. Les automobilistes pourront utiliser la zone dépose-minute du parking Béraudier P1, avec 15 minutes de stationnement gratuit, ainsi que celle du parking Galaxie P3 avec 30 minutes gratuites. Parmi les solutions alternatives, les chauffeurs VTC et les plateformes de réservation sont orientés vers le parking Galaxie P3, où les 30 premières minutes de stationnement sont offertes, annonce enfin LPA Mobilités.

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