Les chasseurs du Rhône au soutien des sapeurs-pompiers pour accélérer la prise en charge en forêt

Les chasseurs sont venus apporter leur aide pour installer des points de rencontres des secours en forêt @Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon

Les chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon ont été mobilisés pour installer des points de rencontre des secours en forêt (PRSF), permettant une intervention plus rapide des secours.

C'est un geste de solidarité bienvenu alors que les feux de forêt ne cessent de toucher le territoire français. Si la Métropole de Lyon et le département du Rhône ne sont touchés qu'indirectement par les fumées venues de Gironde, les sapeurs-pompiers ont pu compter sur l'aide des chasseurs pour les aider à mailler les forêts du territoire. Sur les 90 000 hectares de forêt que compte le Rhône, "localiser une personne en difficulté prendrait en moyenne 25 minutes, soit presque deux fois plus qu'en ville", explique la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Ainsi, ces derniers ont été déployés bénévolement afin de poser plus de 200 Points de Rencontre des Secours en Forêt (PRSF). Un partenariat engagé avec le SDMIS, l'ONF, la Métropole de Lyon, le Département du Rhône, la Direction départementale des territoires (DDT69) et la Filière Bois - Fibois 69.

Pour rappel, ce dispositif est financé par la Préfecture du Rhône via le Fonds vert, destiné à accompagner les acteurs locaux dans des projets de transformation écologique de leur territoire. L'objectif final est désormais clair, couvrir l'intégralité de la forêt du département d'ici la fin de l'été 2026.

Lire aussi : Face aux incendies, des élus d'Auvergne-Rhône-Alpes appellent à faire de la Sécurité civile "une grande priorité nationale"

Une canicule qui accentue l'urgence

Si ce maillage territorial était nécessaire, l'urgence de son déploiement n'est désormais plus à prouver. Cette semaine, le département va connaitre sa quatrième vague de chaleur, de quoi accentuer l'importance des PRSF qui servent également à guider les secours dans une flore aussi conséquente. En effet, chacun de ces points est numéroté et géolocalisé. Installé à un carrefour de chemins ou près d'une clairière fréquentée, il donne aux équipes de secours un point de repère fiable et immédiatement exploitable. En cas d'accident, il suffit de communiquer le numéro affiché sur le panneau au 112. Les secours savent alors exactement où se rendre, sans perte de temps à localiser la victime. Tous ces points sont également répertoriés sur une application mobile.

Concrètement, l'aide apportée par les chasseurs a permis de donner une dimension physique aux PRSF, alors qu'ils étaient seulement cartographiés. "Nos chasseurs connaissent chaque chemin, chaque clairière de nos massifs. Mettre cette connaissance au service de la sécurité de tous les usagers de la forêt, c'est exactement le rôle que doit jouer notre fédération", avance Alain Berlioz-Curlet, Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon. Pour les secours, ces points engendrent un gain de temps conséquent, favorisant une intervention plus rapide.

De quoi satisfaire le Contrôleur Général Stéphane Gouezec, Directeur Départemental et Métropolitain du SDMIS. "Par temps de canicule, chaque minute compte. Les PRSF sont un outil concret, simple, qui facilite notre travail sur le terrain. Cette coopération avec les chasseurs du Rhône illustre ce que nous pouvons construire ensemble pour la sécurité de tous les usagers de la forêt", explique-t-il.