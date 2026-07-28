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Le gymnase Enghien est réquisitionné une semaine de plus face à la canicule.

Vigilance canicule : la préfecture du Rhône ouvre deux gymnases pour les personnes vulnérables

  • par C.M.

    • Alors que le Rhône est placé en vigilance jaune canicule ce mardi 28 juillet, la préfecture du Rhône annonce l’ouverture de deux gymnases à Lyon et Villeurbanne.

    La canicule est de retour dans le Rhône. Météo France a par ailleurs placé le département en vigilance jaune, alors que 37 degrés sont attendus demain à Lyon et que les fortes chaleurs devraient perdurer jusqu’en début de semaine prochaine.

    Lire aussi : Jusqu'à 40 degrés dès jeudi : Lyon s'apprête à vivre sa quatrième canicule de l'année

    Deux gymnases réquisitionnés

    En conséquence, la préfecture du Rhône annonce ce mardi activer son dispositif de protection des personnes vulnérables (ménages et personnes seules) avec l’ouverture, une nouvelle fois, de deux gymnases à Lyon et Villeurbanne, gérés par la Croix-Rouge et l’Armée du Salut. Ils fonctionneront de 16 heures à 10 heures et uniquement sur orientation du 115, dont les capacités ont été renforcées. Aucune admission ne pourra être réalisée directement, préviennent les services de l’État.

    La Croix-Rouge, Alynéa et la Protection Civile vont également renforcer leurs maraudes, avec une attention particulière portée à la distribution d’eau. "Les horaires d’ouverture des accueils de jour sont étendues afin de permettre aux personnes les plus fragiles de bénéficier de temps de répit supplémentaires dans des lieux adaptés", indique encore la préfecture.

    Elle rappelle enfin de boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, de se rafraîchir le corps plusieurs fois par jour ou encore de maintenir tant bien que mal son logement frais en fermant les fenêtres et volets en journée.

    Lire aussi : Canicule à Lyon : un gymnase réquisitionné pour accueillir les personnes les plus vulnérables

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