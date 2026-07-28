Lyon : une agression au couteau fait un blessé dans le quartier Monplaisir

Un homme de 36 ans a été blessé à l’arme blanche dimanche soir, place Ambroise-Courtois, dans le 8e arrondissement de Lyon. Deux suspects ont été placés en garde à vue.

Une violente agression s'est produite dimanche 26 juillet en fin de journée dans le quartier de Monplaisir, à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, vers 18 h 30, un homme de 36 ans a été atteint d'un coup de couteau à la gorge, place Ambroise-Courtois. La victime présentait une plaie saignante et a été prise en charge par les secours. Son pronostic vital n'était toutefois pas engagé.

Rapidement intervenus, les policiers ont interpellé deux hommes de 37 et 43 ans à proximité des lieux des faits. Déjà connus des services de police, ils ont été placés en garde à vue. Selon les premiers éléments, l'arme utilisée n'a pas été retrouvée.

La victime a déposé plainte. Les circonstances exactes de l'agression restent à éclaircir, mais une consommation d'alcool pourrait être à l'origine de l'altercation.