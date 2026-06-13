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(photo : Florent Deligia).

Pollution : une qualité de l'air dégradée ce dimanche à Lyon

  • par LC

    • La qualité de l'air reste dégradée à Lyon et dans son agglomération ce samedi 13 juin, notamment en raison des concentrations d'ozone qui augmentent.

    Une qualité de l'air dégradée à Lyon ce samedi 13 juin dans Lyon et sa métropole. "Les températures estivales et l'ensoleillement resteront favorables à la photochimie, les concentrations devraient encore légèrement augmenter", indique Atmo, l'observatoire de la pollution en Auvergne-Rhône-Alpes.

    C'est autour du centre de Lyon que l'air est le plus mauvais, notamment aux abords de l'autoroute A6, sur les quais de Saône au niveau de Vaise et plus au sud vers Oullins. Sur la presqu'île, de la place Bellecour aux collines de Croix-Rousse, il est moins dégradé.

    Lire aussi : Pour ses 50 ans, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes fait le bilan et dévoile ses nouvelles ambitions pour améliorer la qualité de l'air

    Retombées de poussières désertiques

    "Les niveaux de particules fines pourraient rester plus élevés que la moyenne saisonnière, en lien avec des retombées de poussières désertiques. Des indices de la qualité de l’air plus majoritairement dégradés sont attendus sur le territoire."

    Attention pour les allergiques aux pollens de graminées, la ville de Lyon et sa métropole sont placées en risque "élevé" ce samedi 13 juin.

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