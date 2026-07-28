Canicule : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule ce mardi 28 juillet 2026.

Les températures sont en hausse et la canicule est bien de retour sur une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après une grosse semaine de répit avec des températures redescendues à des normales de saison, Météo France a placé ce mardi 28 juillet 2026 cinq départements de la région en vigilance jaune canicule à partir de midi.

Il s'agit de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône et de l'Ain. Dans ces cinq départements les températures sont en nette hausse ce mercredi et devraient encore grimper jusqu'à la fin de la semaine avec des maximales qui pourraient atteindre les 40 degrés à partir de jeudi ou vendredi.