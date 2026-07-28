Actualité
Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Canicule : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par Vincent Guiraud

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule ce mardi 28 juillet 2026.

    Les températures sont en hausse et la canicule est bien de retour sur une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après une grosse semaine de répit avec des températures redescendues à des normales de saison, Météo France a placé ce mardi 28 juillet 2026 cinq départements de la région en vigilance jaune canicule à partir de midi.

    Il s'agit de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône et de l'Ain. Dans ces cinq départements les températures sont en nette hausse ce mercredi et devraient encore grimper jusqu'à la fin de la semaine avec des maximales qui pourraient atteindre les 40 degrés à partir de jeudi ou vendredi.

    à lire également
    Feux de forêts : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Feux de forêts : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 08:08
    Canicule : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:42
    Lyon soleil
    Un mardi estival à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus 07:14
    80 ans des Nuits de Fourvière à Lyon : 168 000 spectateurs ont rythmé cette édition 2026 27/07/26
    "Convivialité et échange" : dans les coulisses du plus grand spectacle Son & Lumière du Rhône 27/07/26
    d'heure en heure
    Mathieu Coutier, dirigeant d'Akwel. ©François Lapointe
    Ain : Akwel enregistre une baisse de 18,7 % de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026 27/07/26
    A6, A47, A43… De nombreux travaux attendus sur les routes autour de Lyon cette semaine 27/07/26
    La Loire essuie une légère hausse des défaillances d’entreprises au deuxième trimestre 2026 27/07/26
    Marc Lavigne, nouveau directeur général de Spie batignolles paysage. ©Spie batignolles
    Haute-Savoie : Spie Batignolles rachète ID Jardins et nomme Marc Lavigne directeur général 27/07/26
    Chantier Lyon-Turin : un million d'euros de dégâts après des heurts en Italie 27/07/26
    tourisme région
    L’Isère en difficulté avec un bond des défaillances d’entreprises au deuxième trimestre 2026 27/07/26
    "Un choix irresponsable" : Place publique attaque la Métropole de Lyon sur l'abandon du projet Rive Droite 27/07/26
    Haute-Savoie : un regain des défaillances d’entreprises au deuxième trimestre 2026 27/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut