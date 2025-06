Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange canicule vendredi 20 juin 2025 dès 12h. La vigilance orange canicule est maintenue pour ce samedi 21 juin 2025.

Les températures ne baissent pas ce samedi 21 juin 2025 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais deux départements, le Rhône et l'Isère, sont placés depuis hier en vigilance orange canicule. Le mercure pourrait grimper dans l'après-midi et atteindre les 36 degrés.

Face à cette vague caniculaire et une pollution de l'air inévitablement dégradée, la préfecture du Rhône recommande notamment d'éviter les activités physiques intenses, d'éviter de sortir entre 13h et 20h, ainsi que de reporter les activités demandant plus d'effort.