Jusqu'à 40 degrés ce dimanche à Lyon

Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Ce dimanche 21 juin, la ville de Lyon sera encore durement touchée par l’épisode caniculaire avec des températures avoisinant les 40 degrés dans l'après-midi.

Il fait très chaud ce dimanche 21 juin, jour de la Fête de la musique à Lyon. La canicule continue de fortement toucher l’agglomération lyonnaise ce dimanche 21 juin, avec un temps ensoleillé et de fortes températures tout au long de la journée. Un vent du sud est également à prévoir toute la journée avec des rafales atteignant les 50 km/h dans la journée.

Ce matin, il fait déjà 27 degrés dans les rues de Lyon. Le thermomètre atteindra les 40 degrés au plus fort de sa journée, soit à 18h. C'est 14 degrés au-dessus des normales de saison.