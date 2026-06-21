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La canicule perdure à Lyon. @GL

La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule

  • par Claire Martinez

    • Ce dimanche 21 juin, l'ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange canicule.

    La canicule continue de toucher la France. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée ce dimanche 21 juin. Météo France a placé l'ensemble des départements de la région en vigilance orange canicule.

    Cet épisode de forte chaleur devrait, selon Météo France, perdurer "jusqu'à la fin de la semaine prochaine au moins".

    Sur la Loire, le Rhône et l'Ain, ce dimanche, les températures maximales sont en légère hausse, avec 36 à 40°C attendus. Le mercure ne devrait pas descendre en dessous des 19-21°C pour la nuit de dimanche à lundi.

    Face à cette canicule, la Ville de Lyon renforce ses mesures de prévention pour rafraîchir les habitants.

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