Alternatives à l'hospitalisation de patients, les hôtels hospitaliers se développent à Lyon par le biais des HCL, passant de trois à six le nombre d'établissements accessibles.

Depuis 2008, les Hospices civils de Lyon (HCL) oeuvrent pour la diversification de l'hébergement des patients et de leurs proches. Après avoir ouvert l'hôpital Femme-mère-enfant, en 2008 justement, deux maisons hospitalières ont vu le jour. A savoir, la Maison Saint-Jean à Pierre Bénite pour les patients de l’hôpital Lyon Sud et la Maison Léon Bérard dans le 8e arrondissement lyonnais pour les patients de l’hôpital Edouard Herriot.

En cette rentrée 2024, les HCL élargissent encore un peu plus leur offre. S'ajoutent désormais B&B Hôtel Lyon, Eurexpo à Bron, Odalys City Bioparc à Grange Blanche, B&B Hôtel Lyon Tassin et B&B Hôtel Hyères. La Maison du petit monde, quant à elle, est également partenaire des HCL. Elle permet notamment aux accompagnants de rester près de leur proche hospitalisé.

Une à deux nuitées en moyenne

Chaque nuit, environ six patients des Hospices civils de Lyon bénéficient de ce dispositif, soit près de 2 000 patients par an. Dans un cas sur deux, un proche accompagne la personne hospitalisée. La durée moyenne de séjour à l’hôtel est d’une à deux nuitées.

Un mode alternatif d'hébergement avantageux pour les patients éloignés et pour les établissements de santé, selon les HCL : "Pour les premiers, ces structures d’accueil offrent un rapprochement du lieu de prise en charge médicale et une réduction du temps passé dans les transports, des conditions d’hébergement plus confortables (...) et la possibilité d’être accompagné par un proche (deux si le patient est mineur). Pour les seconds, les hôtels hospitaliers permettent d’augmenter les capacités d’accueil et ainsi de fluidifier les prises en charge".

