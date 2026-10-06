Alors que les besoins annuels dépassent les 11 000 logements dans la Métropole de Lyon, le marché neuf s'enfonce dans la crise. Selon les chiffres publiés à la fin août 2026 par la FPI Région Lyonnaise, les réservations individuelles chutent de -15 % et les ventes en bloc aux bailleurs sociaux s'effondrent de -45 %. Face à ces difficultés la profession réclame des simplifications réglementaires d'urgence.

À la fin août 2026, l’activité du logement collectif neuf marque une fois encore le pas. Les réservations des particuliers pour l'année 2026 s'établissent à 969 unités (-15 % sur un an). Plus alarmant, les ventes en bloc aux bailleurs sociaux chutent de -45 % (152 logements contre 278 en 2025). Dans le même temps, les nouvelles commercialisations régressent de -13 % (1 138 logements). Si l'offre disponible totale augmente de +9 % (2 865 logements), le stock achevé non vendu, et donc vacant, reste contenu à 312 unités. Côté prix, la moyenne métropolitaine en secteur libre (TVA normale) recule de -4,1 % à 5 345 euros/m2.

La situation s’avère contrastée selon les communes. La ville de Lyon subit un repli de -32 % de ses réservations (205 logements), à 6 217 euros/m2 (-2,2 %). À Villeurbanne, les ventes reculent de -13 % (139 réservations) à 5 239 euros/m2 (-2,4 %). En revanche, la périphérie résiste avec 505 réservations (-2 %) et une hausse de +64 % des mises en vente (770 logements), pour un prix stable à 4 065 euros/m2.

Déficit de production et urgence démographique : le décrochage lyonnais

L'écart entre l'offre produite et les besoins ne cesse de s'accroître. L'étude Trajectoire Logements 2050 (CERC AURA) évalue le besoin à 11 000 logements par an dans la Métropole jusqu'en 2040. Un chiffre loin d'être atteint depuis plusieurs années, les déficits s'accumulant. En 2025, seules 3575 autorisations de construire ont été délivrées en logements collectifs, et 1801 en 2026, dans la métropole de Lyon, avec un délai d'obtention de 12,4 mois.

Ce freinage survient alors que la démographie croissante exige une offre accrue. La taille moyenne des ménages est passée de 2,17 personnes en 2015 à 2,09 aujourd'hui, créant un besoin mécanique de 1 700 logements par an. Les personnes seules représenteront à terme la majorité des ménages de la métropole (déjà 52% à Lyon selon l'Insee). La crise touche aussi les 228 000 étudiants de l'académie de Lyon (+30 % depuis 2010), dont 88 % vivent dans le parc privé. Faute d'offres, 12 % à 17 % d'entre eux renonceraient à leurs études.

Pour une révision du PLU-H et un déblocage de l'accession

Face à cette crise, les promoteurs demandent un ajustement des règles d'urbanisme. La FPI plaide pour une modification simplifiée du PLU-H afin d'alléger les contraintes de mixité sociale et les règles de surfaces minimales (STML). Sur l'accession sociale, la profession pointe le Bail Réel Solidaire (BRS) : en fixant le plafond de ressources à 70 % du niveau PSLA, la Métropole exclut 30 % des ménages éligibles au plan national. Comme le rappellent Bérengère Bouvier, la présidente de la FPI de la région lyonnaise : "Il est urgent de remettre sur le marché des opérations qui sont dans les bons critères du moment". Les acteurs appellent enfin au maintien du Prêt à Taux Zéro (PTZ) et à la reconduction des exonérations sur les donations familiales.

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