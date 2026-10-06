Le mouvement lycéen se poursuit pour la deuxième semaine consécutive. Ce mardi 6 octobre une grosse manifestation est prévue à Lyon à partir de 10h. Blocages, fermetures d'établissements, violences : suivez l'évolution de la situation en direct.

9h55 : Le calme est revenu à Lyon 2

Les forces de l’ordre ont dispersé les individus devant l’université Lyon 2. La façade de l’établissement a été dégradée par des tags.

9h45 : 17 établissements impactés et 8 interpellations

Depuis ce matin, la préfecture du Rhône indique que 17 établissements sont désormais impactés, "avec une majorité d’universités", et 8 personnes ont été interpellées, "notamment pour dégradations, transport d’objets incendiaires/artifices".

9h25 : La préfecture autorise une nouvelle fois l'utilisation de drones

Dans le cadre de la manifestation et des rassemblements prévus ce mardi 6 octobre 2026, le Préfet a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à utiliser la captation d’images par drone. https://t.co/6cdEj7057V pic.twitter.com/UyrYgcpMUf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 6, 2026

9h05 : Des premiers heurts à Lyon 2

La police a fait usage de gaz lacrymogène ce mardi matin sur le campus de Lyon, sur les quais du Rhône.

En direct Lyon 2 blocage



Gazage des flics pic.twitter.com/Ti3OYwwTMA — Groupe Antifa Lyon 🇵🇸🔻 (@antifa_lyon) October 6, 2026

8h37 : Le personnel de ce lycée de Belleville en grève

Les personnels du lycée Aiguerande de Belleville sont appelés à la grève ce mardi 6 octobre pour dénoncer la dégradation des conditions d'accueil et de travail depuis la rentrée. Ils pointent notamment des classes pouvant atteindre 36 élèves, des problèmes d'affectation, des changements répétés de groupes ou encore des températures trop élevées dans les salles.

Les grévistes apportent également leur soutien aux revendications du mouvement lycéen et dénoncent une "répression policière" qu'ils jugent disproportionnée.

8h30 : "Nous condamnons les violences et appelons à la désescalade", martèle Philippe Prieto, adjoint à la sécurité à Lyon

Invité ce mardi matin de notre émission 6 minutes chrono, Philippe Prieto, adjoint socialiste à la sécurité à Lyon, rappelle la position de la municipalité après des rassemblements qui ont donné lieu à des dégradations la semaine dernière. "Nous condamnons toutes les violences et nous appelons à la désescalade". Sur le rôle de la police municipale dans l'encadrement de ces manifestations, l'adjoint socialiste se montre catégorique : "Nous n’interviendrons pas pour faire du maintien de l’ordre, absolument pas. En revanche, une fois le maintien de l’ordre assuré, à la demande de la police nationale ou de la préfecture, qui centralise les relations avec les différentes collectivités ou administrations concernées, nous pourrons sécuriser tel lycée, tel collège ou telle école".

Son interview à écouter en intégralité.

8h20 : Des individus masqués à Lyon 2

A l'université Lyon 2, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser des individus masqués et casqués qui tentaient de bloquer les voies du tram.

8h11 : Une manifestation de Bellecour à la place Guichard

Une manifestation à l'appel de syndicats de l'Éducation nationale et d'organisations étudiantes et lycéennes partira à 10 heures de la place Bellecour ce mardi 6 octobre. Le cortège rejoindra la place Guichard via le quai Gailleton, le pont de la Guillotière, le cours Gambetta et l'avenue de Saxe. La préfecture prévient que circulation et stationnement seront perturbés et annonce une forte mobilisation des forces de l'ordre. Les rassemblements resteront par ailleurs interdits aux abords de 67 établissements scolaires.

8h05 : 15 établissements perturbés

A 8h, 15 établissements sont perturbrés dans la métropole de Lyon et le département du Rhône, dont l'université Lyon 2, l'ENS et l'IEP de Lyon. La préfecture précise que des blocages ou des blocages filtrants ont été constatés devant ces établissements mais sans, pour l'heure, de dégradations ou violences qui auraient necessités l'interventions des forces de l'ordre.

7h56 : Les Écologistes réclament "un dialogue" avec les lycéens

Face aux mobilisations lycéennes, le groupe Les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes appelle l'exécutif régional à "ouvrir ses portes au dialogue". Les élus demandent des réponses sur l'état des bâtiments, les tarifs des cantines ou encore les investissements dans les lycées. Ils réclament également que la Région détaille son estimation de 25 à 35 millions d'euros de dégâts dans les établissements et juge que ces chiffres doivent être "documentés et vérifiables".

7h50 : 60 établissements fermés ce mardi

Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation lycéenne est attendue ce mardi 6 octobre à Lyon et dans le Rhône, plus de 60 établissements sont concernés par des mesures préfectorales et resteront fermés aujourd'hui. Une manifestation doit également partir de la place Bellecour à 10 heures.

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