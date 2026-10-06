Colère lycéenne : plus de 60 établissements fermés ce mardi dans le Rhône

Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation lycéenne est attendue ce mardi 6 octobre à Lyon et dans le Rhône, plus de 60 établissements sont concernés par des mesures préfectorales. Une manifestation doit également partir de la place Bellecour à 10 heures.

La mobilisation lycéenne se poursuit ce mardi 6 octobre dans le Rhône et la métropole de Lyon. Après une journée de lundi plus calme que la semaine dernière, la préfecture a pris un nouvel arrêté concernant plus de 60 établissements scolaires à Lyon et dans une vingtaine de communes du département. Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs y sont interdits de 6 heures à 18 heures dans un rayon de 100 mètres. Dans ces 64 établissements (60 lycées et 4 collèges), les cours seront entièrement dispensés à distance. Certaines universités, comme Lyon 1, seront également fermées ce mardi.

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Ces mesures interviennent alors qu'une manifestation déclarée est prévue à Lyon. Le cortège s'élancera à 10 heures de la place Bellecour pour rejoindre la place Guichard, via le pont de la Guillotière, le cours Gambetta et l'avenue Maréchal-de-Saxe. Une assemblée générale interlycées doit ensuite se tenir à 13 heures à la Bourse du Travail.

La préfecture indique par ailleurs qu'une boucle de communication a été activée avec les commerçants afin de les tenir informés du parcours du cortège.

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Lundi, 24 établissements avaient été impactés par des rassemblements ou des actes isolés et sept personnes avaient été interpellées. Depuis le début du mouvement, le 29 septembre, 145 personnes, principalement mineures, ont été interpellées et placées en garde à vue.

La liste des établissements qui seront fermés ce mardi 6 octobre :

Lyon

Lycée Saint-Just — Lyon 5e

Lycée docteur Charles Mérieux — Lyon 7e

Lycée professionnel Camille Claudel — Lyon 4e

Lycée Jacques de Flesselles — Lyon 1er

Lycée Lacassagne — Lyon 3e

Lycée Juliette Récamier — Lyon 2e

Lycée international Jean Perrin — Lyon 9e

Lycée professionnel du Premier Film — Lyon 8e

Lycée Auguste et Louis Lumière — Lyon 8e

Lycée La Martinière Diderot — Lyon 1er

Lycée Édouard Herriot — Lyon 6e

Lycée Louise Labé — Lyon 7e

Collège Longchambon — Lyon 8e

Lycée du Parc — Lyon 6e

Lycée La Martinière Monplaisir — Lyon 8e

Lycée Édouard Branly — Lyon 5e

Lycée La Martinière Duchère — Lyon 9e

Lycée Antoine de Saint-Exupéry — Lyon 4e

Lycée Hector Guimard — Lyon 7e

Lycée Colbert — Lyon 8e

Collège Pierre Termier — Lyon 8e

Lycée Carrel — Lyon 6e

Lycée Belmont – Centre Saint-Marc — Lyon 7e

Lycée Chevreul Lestonnac — Lyon 7e

Lycée La Xavière — Lyon 8e

Lycée Pierre Termier — Lyon 8e

Lycée Saint-Joseph – Saint-Bruno — Lyon 1er

Lycée Saint-Marc — Lyon 2e

Lycée ORT — Lyon 8e

Lycée professionnel Saint-Joseph — Lyon 7e

Lycée professionnel Saint-Marc — Lyon 2e

Lycée professionnel de la SEPR — Lyon 3e

Villeurbanne

Lycée Marie Curie

Lycée Frédéric Fays

Lycée professionnel Magenta

Lycée Gilberte et Pierre Brossolette

Lycée Alfred de Musset

Lycée Beth Menahem

Lycée de l'École juive de Villeurbanne

Brignais

Lycée professionnel Gustave Eiffel

Bron

Lycée professionnel Émile Béjuit

Caluire-et-Cuire

Lycée André Cuzin

Charbonnières-les-Bains

Lycée Blaise Pascal

Décines-Charpieu

Lycée Charlie Chaplin

Écully

Lycée professionnel François Cevert

Givors

Lycée Aragon-Picasso

Lycée Danielle Casanova

L'Arbresle

Lycée professionnel Barthélemy Thimonnier

La Mulatière

Assomption Bellevue

Meyzieu

Lycée Colonel Arnaud Beltrame

Oullins-Pierre-Bénite

Lycée Parc Chabrières

Lycée Joseph-Marie Jacquard

Rillieux-la-Pape

Lycée Camus-Sermenaz

Sain-Bel

Lycée Germaine Tillion

Saint-Genis-Laval

Lycée René Descartes

Saint-Priest

Lycée Condorcet

Lycée professionnel Fernand Forest

Saint-Romain-en-Gal

Lycée Ella Fitzgerald

Saint-Symphorien-sur-Coise

Lycée Champagnat

Vaulx-en-Velin

Lycée Les Canuts

Collège Aimé Césaire

Collège Henri Barbusse

Lycée Robert Doisneau

Collège Jacques Duclos

Villefranche-sur-Saône