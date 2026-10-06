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Les CRS regroupés ce vendredi 2 octobre devant le lycée Edouard-Herriot à Lyon. @CL

Colère lycéenne : plus de 60 établissements fermés ce mardi dans le Rhône

  • par Vincent Guiraud

    • Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation lycéenne est attendue ce mardi 6 octobre à Lyon et dans le Rhône, plus de 60 établissements sont concernés par des mesures préfectorales. Une manifestation doit également partir de la place Bellecour à 10 heures.

    La mobilisation lycéenne se poursuit ce mardi 6 octobre dans le Rhône et la métropole de Lyon. Après une journée de lundi plus calme que la semaine dernière, la préfecture a pris un nouvel arrêté concernant plus de 60 établissements scolaires à Lyon et dans une vingtaine de communes du département. Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs y sont interdits de 6 heures à 18 heures dans un rayon de 100 mètres. Dans ces 64 établissements (60 lycées et 4 collèges), les cours seront entièrement dispensés à distance. Certaines universités, comme Lyon 1, seront également fermées ce mardi.

    Lire aussi : Mouvement lycéen à Lyon en direct : 24 établissements impactés, 7 personnes interpellées

    Ces mesures interviennent alors qu'une manifestation déclarée est prévue à Lyon. Le cortège s'élancera à 10 heures de la place Bellecour pour rejoindre la place Guichard, via le pont de la Guillotière, le cours Gambetta et l'avenue Maréchal-de-Saxe. Une assemblée générale interlycées doit ensuite se tenir à 13 heures à la Bourse du Travail.

    La préfecture indique par ailleurs qu'une boucle de communication a été activée avec les commerçants afin de les tenir informés du parcours du cortège.

    Lire aussi : Lyon : le mouvement lycéen s’invite au conseil municipal, les élus de droite s'agacent et quittent la séance

    Lundi, 24 établissements avaient été impactés par des rassemblements ou des actes isolés et sept personnes avaient été interpellées. Depuis le début du mouvement, le 29 septembre, 145 personnes, principalement mineures, ont été interpellées et placées en garde à vue.

    La liste des établissements qui seront fermés ce mardi 6 octobre :

    Lyon

    • Lycée Saint-Just — Lyon 5e
    • Lycée docteur Charles Mérieux — Lyon 7e
    • Lycée professionnel Camille Claudel — Lyon 4e
    • Lycée Jacques de Flesselles — Lyon 1er
    • Lycée Lacassagne — Lyon 3e
    • Lycée Juliette Récamier — Lyon 2e
    • Lycée international Jean Perrin — Lyon 9e
    • Lycée professionnel du Premier Film — Lyon 8e
    • Lycée Auguste et Louis Lumière — Lyon 8e
    • Lycée La Martinière Diderot — Lyon 1er
    • Lycée Édouard Herriot — Lyon 6e
    • Lycée Louise Labé — Lyon 7e
    • Collège Longchambon — Lyon 8e
    • Lycée du Parc — Lyon 6e
    • Lycée La Martinière Monplaisir — Lyon 8e
    • Lycée Édouard Branly — Lyon 5e
    • Lycée La Martinière Duchère — Lyon 9e
    • Lycée Antoine de Saint-Exupéry — Lyon 4e
    • Lycée Hector Guimard — Lyon 7e
    • Lycée Colbert — Lyon 8e
    • Collège Pierre Termier — Lyon 8e
    • Lycée Carrel — Lyon 6e
    • Lycée Belmont – Centre Saint-Marc — Lyon 7e
    • Lycée Chevreul Lestonnac — Lyon 7e
    • Lycée La Xavière — Lyon 8e
    • Lycée Pierre Termier — Lyon 8e
    • Lycée Saint-Joseph – Saint-Bruno — Lyon 1er
    • Lycée Saint-Marc — Lyon 2e
    • Lycée ORT — Lyon 8e
    • Lycée professionnel Saint-Joseph — Lyon 7e
    • Lycée professionnel Saint-Marc — Lyon 2e
    • Lycée professionnel de la SEPR — Lyon 3e

    Villeurbanne

    • Lycée Marie Curie
    • Lycée Frédéric Fays
    • Lycée professionnel Magenta
    • Lycée Gilberte et Pierre Brossolette
    • Lycée Alfred de Musset
    • Lycée Beth Menahem
    • Lycée de l'École juive de Villeurbanne

    Brignais

    • Lycée professionnel Gustave Eiffel

    Bron

    • Lycée professionnel Émile Béjuit

    Caluire-et-Cuire

    • Lycée André Cuzin

    Charbonnières-les-Bains

    • Lycée Blaise Pascal

    Décines-Charpieu

    • Lycée Charlie Chaplin

    Écully

    • Lycée professionnel François Cevert

    Givors

    • Lycée Aragon-Picasso
    • Lycée Danielle Casanova

    L'Arbresle

    • Lycée professionnel Barthélemy Thimonnier

    La Mulatière

    • Assomption Bellevue

    Meyzieu

    • Lycée Colonel Arnaud Beltrame

    Oullins-Pierre-Bénite

    • Lycée Parc Chabrières
    • Lycée Joseph-Marie Jacquard

    Rillieux-la-Pape

    • Lycée Camus-Sermenaz

    Sain-Bel

    • Lycée Germaine Tillion

    Saint-Genis-Laval

    • Lycée René Descartes

    Saint-Priest

    • Lycée Condorcet
    • Lycée professionnel Fernand Forest

    Saint-Romain-en-Gal

    • Lycée Ella Fitzgerald

    Saint-Symphorien-sur-Coise

    • Lycée Champagnat

    Vaulx-en-Velin

    • Lycée Les Canuts
    • Collège Aimé Césaire
    • Collège Henri Barbusse
    • Lycée Robert Doisneau
    • Collège Jacques Duclos

    Villefranche-sur-Saône

    • Lycée Claude Bernard
    • Lycée professionnel Notre-Dame
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