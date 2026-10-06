Affaire Plessy : accusé de viols, l’ex-directeur des Chartreux placé en garde à vue

Le Père et directeur du groupes Les Chartreux Jean-Bernard Plessy devant le bâtiment touché par les flammes (Clemence Margall)

Accusé de viols et d'agressions sexuelles aggravés, l'ancien directeur des Chartreux a été placé en garde à vue lundi.

Jean-Bernard Plessy, évincé de la direction des Chartraux à Lyon et accusé de viols aggravés, a été placé en garde à vue lundi, a indiqué le parquet de Lyon, confirmant une information du quotidien Le Monde.

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La garde à vue intervient "dans le cadre de l'enquête pénale ouverte (...) des chefs de viol commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter", a précisé le parquet.

En septembre, une jeune majeure a déposé plainte contre le père Jean-Bernard Plessy, 63 ans, pour viols et agressions sexuelles aggravés. Quelques jours plus tôt, il avait été démis de ses fonctions à la tête de l'institution des Chartreux. Le diocèse avait évoqué une "relation" avec "une étudiante majeure placée sous son autorité", et a ensuite précisé qu'il était "évident" pour lui que la jeune femme était "victime de ce prêtre". Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pénale à la suite du signalement du diocèse.

Une enquête canonique en cours

Le père Plessy a de son côté contesté "fermement les faits qui lui sont reprochés" par la voix de son avocat. Selon l'avocate de la plaignante, Nadia Debbache, celle-ci aurait subi des "viols aggravés" et des "agressions sexuelles aggravées en raison des fonctions d'autorité exercées par le père Plessy et des éléments de vulnérabilité tenant à la victime", précisant que les "violences dénoncées ont persisté durant plusieurs mois, jusqu'en juillet 2026".

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En juillet, le prêtre, qui dirigeait l'établissement depuis 27 ans, avait écrit aux parents d'élèves, leur annonçant sa décision de démissionner. Objet également d'une "enquête canonique" de l'archevêché, il avait été ordonné prêtre du diocèse de Saint-Etienne en 1991.

Le groupe scolaire d'enseignement catholique sous contrat des Chartreux, véritable institution à Lyon, compte 4.000 élèves, allant de la maternelle au post-bac.

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