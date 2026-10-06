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Vue de Lyon (CM)

De 26 à 15 degrés : à quelle météo s'attendre à Lyon dans les prochains jours ?

  • par V.G.

    • Après un début de semaine particulièrement doux et ensoleillé à Lyon, le temps va nettement se dégrader à partir de mercredi. Pluie, orages et baisse des températures sont attendus avant un week-end plus calme.

    Les Lyonnais vont pouvoir profiter d'une dernière journée aux allures estivales ce mardi 6 octobre. Le soleil devrait largement dominer tout au long de la journée et le thermomètre grimpera jusqu'à 25 à 26 °C dans l'après-midi, après environ 14 °C au réveil. Le vent restera faible et aucune précipitation n'est attendue.

    Une nette dégradation dès mercredi

    Et le changement d'ambiance pourrait être brutal mercredi. Selon les prévisions de Météo France, le ciel deviendra très nuageux dès la matinée avant l'arrivée d'averses, puis d'orages dans l'après-midi. Les températures perdront dans le même temps cinq à six degrés, avec seulement 20 °C au meilleur de la journée. Les précipitations pourraient être relativement soutenues, avec environ 10 mm attendus sur la journée.

    Jeudi, les parapluies resteront de sortie. Des averses sont encore prévues tout au long de la journée et le thermomètre ne devrait pas dépasser 15 °C. Les minimales descendront autour de 12 à 13 °C.

    Un week-end plus calme mais nettement plus frais

    La situation devrait ensuite s'améliorer à l'approche du week-end. Vendredi, le temps redeviendra sec malgré un ciel plus nuageux, avec environ 16 °C au meilleur de la journée. Une météo similaire est attendue samedi, avant une légère remontée des températures dimanche, autour de 19 °C.

    À plus long terme, la tendance est à un rafraîchissement plus marqué au cours de la deuxième partie du mois. Certaines prévisions envisagent des maximales proches de 15 °C autour du week-end des 17 et 18 octobre, mais ces échéances restent encore lointaines et susceptibles d'évoluer.

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