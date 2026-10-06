Théâtre : De quoi Lampedusa est-il le nom ?

Antoine Oppenheim et Sophie Cattani de la compagnie Ildi ! Eldi proposent au théâtre des Marronniers une adaptation scénique du texte de Maylis de Kerangal.

À ce stade de la nuit est un court roman (ou une longue nouvelle ?), paru en 2015 aux éditions Verticales, de Maylis de Kerangal. Tout part d’un flash d’information, qu’elle entend tard lors d’une nuit d’octobre 2013. Il rapporte le naufrage au large de l’île de Lampedusa d’un bateau de migrants africains. 350 disparus sont à déplorer.

Pour l’écrivaine, l’annonce de cette catastrophe se superpose avec ce que Lampedusa lui évoque de façon personnelle. Elle l’associe d’abord au nom de l’auteur du Guépard, Giuseppe Tomasi di Lampedusa et à la figure de Burt Lancaster dans le film du même nom de Luchino Visconti. Et évoque aussi ses voyages dans les îles Éoliennes en Sicile.

Elle établit un parallèle symbolique entre la fin d’une époque, celle de la chute de l’aristocratie italienne décrite par Di Lampedusa et le drame qui vient de survenir, révélant le naufrage du monde contemporain.

Antoine Oppenheim et Sophie Cattani de la compagnie Ildi ! sont accompagnés par l’artiste exilé Peshawa Mahmood, qui réalisera, le temps de la représentation, une peinture à chaque fois unique.

Une manière singulière, a priori intrigante, de se plonger dans ce récit intense. Qui sonde en profondeur le nom de l’île de Lampedusa, devenue le cœur d’une tragédie humaine. Entre méditation nocturne et art poétique, une performance où se côtoient peinture, littérature et cinéma.

À ce stade de la nuit –Du 8 au 18 octobre au théâtre des Marronniers