Un film avec Philippe Katerine recherche cinq femmes dans la Drôme pour jouer des nonnes

Le film La Novice, avec notamment Philippe Katerine et Marion Barbeau, recherche cinq femmes âgées de 50 à 70 ans résidant dans la Drôme. Le tournage, rémunéré, est prévu entre fin octobre et début novembre.

Avis aux Drômoises qui aiment pousser la chansonnette. Pour les besoins du tournage de La Novice, premier long-métrage de la réalisatrice Saskia Waledisch, la production recherche cinq femmes âgées de 50 à 70 ans pour constituer un chœur de nonnes. Les candidates doivent obligatoirement résider dans la Drôme et être disponibles entre le 28 octobre et le 5 novembre.

Une expérience dans une chorale ou dans le chant collectif est particulièrement appréciée. La connaissance des psaumes, des chants liturgiques ou plus largement du milieu religieux peut également faire la différence, tout comme la pratique du piano. Il n'est toutefois pas nécessaire de réunir l'ensemble de ces compétences.

Le tournage sera rémunéré. Pour candidater, il faut notamment transmettre ses coordonnées, son âge, sa commune de résidence ainsi qu'une photo portrait et une photo en pied.

La Novice, dont la distribution compte notamment Philippe Katerine et Marion Barbeau, racontera l'histoire d'Adèle, 27 ans, contrainte de quitter le couvent où elle vivait depuis cinq ans après avoir appris qu'elle ne pourra pas devenir religieuse.