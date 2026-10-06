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Image illustration du tramway T2. (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Lyon : une altercation éclate dans le tramway T2, une jeune homme roué de coups par deux individus

  • par Corentin Lucas

    • Un homme a été passé à tabac par deux individus suite à une altercation dans le tramway T2, ce dimanche 4 octobre.

    Ce dimanche 4 octobre, une violente altercation s’est produite à bord du tramway T2, aux alentours de 20h45. Dans un premier temps, les passagers ont assisté à une scène de tension entre un couple et deux individus.

    Puis, une fois descendu à l’arrêt Villon, dans le 8e arrondissement de Lyon, le jeune homme du couple se fait violemment agresser par les deux personnes. D’après Le Progrès, il aurait même reçu plusieurs coups de vélo pliable.

    Victime de plusieurs contusions sur le corps et le visage, la victime, âgée de 30 ans, a été prise en charge et transportée à l’hôpital Saint-Joseph/Saint-Luc (Lyon 7e) par les secours. Toujours selon nos confrères, une enquête aurait été ouverte par la police nationale.

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