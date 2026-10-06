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Premier point d’étape du chantier du tramway T10 à Saint-Fons @CM

Future ligne T10 : des essais nocturnes vont perturber le tramway T4 à Vénissieux

  • par La Rédaction

    • Des essais de signalisation liés à la future ligne de tramway T10 seront menés les 7, 8 et 9 octobre à Vénissieux. Ils entraîneront des adaptations sur la ligne T4 en soirée.

    Nouvelle étape pour la future ligne de tramway T10. Des essais de signalisation seront réalisés durant trois nuits, les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre, au niveau de la gare de Vénissieux. Les opérations débuteront à 21h30 et se poursuivront jusqu'à la fin du service.

    Ces tests concernent les nouveaux aiguillages installés au nord et au sud de la gare sur les voies actuellement empruntées par T4. Ces équipements permettront à terme de raccorder la ligne existante au T10. Les équipes vérifieront notamment le déplacement des aiguillages, la détection de leur position ainsi que la transmission des informations aux systèmes de surveillance.

    Ces interventions entraîneront des adaptations de la circulation du T4 à partir de 21h30. Les TCL ont choisi de réaliser ces opérations de nuit afin de limiter les conséquences pour les voyageurs. La future ligne T10 doit ainsi franchir une nouvelle étape technique, indispensable pour garantir le fonctionnement et la sécurité des équipements avant leur mise en service.

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