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Comptant 522 000 habitants et un parc immobilier de 300 000 logements, Lyon est la ville idéale pour beaucoup de locataires. Pour faire aboutir un projet de location sur place, il est indispensable de connaître le coût réel d’un logement et des assurances à prévoir.

Les frais nécessaires pour louer à Lyon

Deuxième plus grande ville de France, Lyon ne manque pas d’atouts pour les personnes cherchant à louer un appartement ou une maison. Le marché immobilier dans l’agglomération est néanmoins tendu depuis quelques années, avec des coûts réels pouvant être élevés.

En 2026, le coût d’une location se situe à environ 17 euros le mètre carré, avec des variations selon les quartiers et les biens. L’encadrement des loyers permet de diminuer les écarts constatés toutefois.

Avec une location, une assurance habitation est à prévoir. Pouvant prendre des formes diverses selon les garanties retenues, son coût moyen se situe autour de 21 euros par mois pour couvrir un appartement en cas de vol, de dégât des eaux ou de dégradation notamment.

Pour estimer de manière fiable le coût réel d’une location, réaliser un devis d’assurance habitation à Lyon est une bonne idée. Avec GMF, vous pourrez connaître précisément le montant de votre future assurance habitation dans l’agglomération lyonnaise et avoir ainsi une meilleure idée du budget à prévoir.

Le coût moyen pour un logement en location

Les prix à la location connaissent des variations fortes selon les quartiers de Lyon. En moyenne, un studio T1 va vous demander un budget mensuel compris entre 450 et 700 euros par mois pour le loyer en fonction de son emplacement et des équipements et services associés.

Pour un appartement 2 pièces d’une superficie de 45 mètres carrés, vous devrez compter entre 750 et 1 000 euros de loyer. Ces frais peuvent monter jusqu’à 1 200, voire 1 300 euros mensuels pour un appartement 3 pièces de 65 mètres carrés.

Les quartiers les plus abordables se trouvent dans le 8e et le 9e arrondissement ou bien en périphérie, à Villeurbanne notamment.

Les assurances indispensables

Sur l’ensemble du territoire, les assureurs appliquent toujours des grilles tarifaires qui prennent en compte les données locales. La localisation du logement influe sur le montant de votre assurance, qui ne sera pas le même à Lyon, en région parisienne ou en Bretagne.

Pour tout locataire, l’assurance habitation est une couverture de base qu’il est obligatoire de souscrire. Un appartement d’une superficie de 20 à 30 mètres carrés va réclamer un budget mensuel de 20 euros environ pour cela. Dans le cas d’une maison en location, le coût moyen de l’assurance est de 58 euros par mois à Lyon en 2026.

Le coût exact de votre contrat varie selon les formules et les garanties choisies en fonction du quartier et du bien. La garantie Catastrophes naturelles est incluse dans tous les contrats d'assurance habitation. Dans une ville traversée par le Rhône et la Saône, certaines garanties complémentaires peuvent également présenter un intérêt selon l'emplacement du logement. GMF propose notamment une garantie Inondation qui permet de couvrir certains dommages liés à une inondation lorsqu'ils ne relèvent pas d'un arrêté de catastrophe naturelle.

La location d’un logement à Lyon implique de prendre en considération le coût de l’assurance. Avec GMF, vous avez la possibilité de demander facilement un devis d’assurance habitation clair et transparent.